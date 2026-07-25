Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 25/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 25/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 25/7/2026

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- XSDNA 22/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 441239 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 22/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/7/2026.

- XSDNA 18/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 18/7/2026 như sau:

XSDNA 18/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18/7/2026.

- XSDNA 15/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 15/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 257930 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 15/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/7/2026.

- XSDNA 11/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 458364 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 11/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11/7/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải bảo đảm còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

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