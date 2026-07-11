Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/7/2026 - XSDNA 11/7

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 11/7/2026

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- XSDNA 8/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 690396 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 8/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 8/7/2026.

- XSDNA 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSDNA 4/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/7/2026.

- XSDNA 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 310566 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 1/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/7/2026.

- XSDNA 27/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 911019 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 27/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Huế, Khánh Hòa và Kon Tum quay số mở thưởng.

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