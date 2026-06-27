Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/6/2026 - XSDNA 27/6

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 27/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 27/6/2026

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- XSDNA 24/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 035170 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 24/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026.

- XSDNA 20/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 20/6/2026 như sau:

XSDNA 20/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/6/2026.

- XSDNA 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 801196 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 17/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/6/2026.

- XSDNA 13/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 061809 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 13/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Nếu để quá hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

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