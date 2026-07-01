Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/7/2026 - XSDNA 1/7

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 1/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 1/7/2026

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- XSDNA 27/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 27/6/2026 với giải đặc biệt là 911019 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 27/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/6/2026.

- XSDNA 24/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 24/6/2026 như sau:

XSDNA 24/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026.

- XSDNA 20/6/2026

Kết quả xổ số ngày 20/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 293184 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 20/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/6/2026.

- XSDNA 17/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 801196 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 17/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Nếu quá hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

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