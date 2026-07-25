XSMN 25/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay thứ 7 25/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 25/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 25/7. Kết quả XSMN hôm nay 25/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 25/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 25/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số mở thưởng sẽ ở tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Quay số trúng thưởng ở tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ gồm có 3 đài như An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN quay ố mở thưởng ở tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng sẽ ở tại đài Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Quay số mở thưởng ở tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải tùy theo giá trị giải thưởng và nhu cầu cá nhân.

- Nhận thưởng tại đại lý vé số được ủy quyền: Đây là lựa chọn thuận tiện vì không cần đến trực tiếp công ty xổ số. Tuy nhiên, người nhận giải thường sẽ phải trả một khoản phí đổi thưởng theo mức phí mà đại lý áp dụng.

- Nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé: Với những giải thưởng có giá trị lớn, đây là phương án được nhiều người lựa chọn vì an toàn hơn. Người trúng sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định và không phải trả phí dịch vụ đổi thưởng như khi lĩnh thưởng tại đại lý.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

- Muốn cập nhật kết quả XSMN nhanh chóng, bạn có thể truy cập Báo điện tử VTC News, nơi liên tục đăng tải kết quả xổ số miền Nam ngay sau khi quay số, thường trong khoảng 16h15–16h30 mỗi ngày.

- Bên cạnh đó, kết quả mở thưởng và thông tin giải thưởng cũng được công bố trên nhiều kênh chính thống như truyền hình, đài phát thanh và các bảng tin của đơn vị phát hành để người chơi dễ dàng theo dõi.

- Đối với những ai muốn theo dõi tận nơi, có thể đến trực tiếp trường quay của công ty xổ số kiến thiết trong ngày mở thưởng. Nếu may mắn trúng giải, người chơi cũng có thể làm thủ tục lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.