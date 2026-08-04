Gen Z lan tỏa nét đẹp dân ca Quan họ

(VTC News) -

Chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật Nhịp phách Kinh Bắc vừa diễn ra tại khu vực Hồ Văn (quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và những người yêu mến văn hóa truyền thống.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông văn hóa Giao, do nhóm sinh viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện với sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Các bạn trẻ chia sẻ làm mới ca khúc “Ngồi tựa mạn thuyền”.

Không gian sự kiện được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trải nghiệm và trình diễn. Bên cạnh khu vực check-in với trang phục, đạo cụ Quan họ, người tham dự còn có thể tham gia workshop trang trí nón quai thao - hình ảnh gắn liền với các liền chị Quan họ.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm biểu diễn với sự tham gia của các nghệ nhân làng Diềm, nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Khán giả được thưởng thức các làn điệu Quan họ quen thuộc như Vốn liếng em có ba mươi đồng, Em là con gái Bắc Ninh, Gọi đò, Buôn bấc buôn dầu... Bên cạnh đó, ca khúc “Ngồi tựa mạn thuyền” được giới thiệu với bản phối mới, kết hợp chất liệu Quan họ và âm nhạc đương đại.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu, hướng dẫn hát Quan họ, tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm thực tế.

Các nghệ nhân ưu tú chia sẻ về quan họ.

Theo ban tổ chức, việc kết hợp các hoạt động trải nghiệm với biểu diễn nghệ thuật nhằm tạo thêm điểm chạm để người trẻ tiếp cận di sản, từ việc trực tiếp tham gia workshop, giao lưu với nghệ nhân đến thưởng thức các làn điệu Quan họ trong cả hình thức truyền thống và những thử nghiệm mang hơi thở hiện đại.

Tại sự kiện, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Bàn, 95 tuổi, gửi lời động viên các bạn trẻ tiếp tục học hỏi, gìn giữ và lan tỏa những giá trị của Dân ca Quan họ. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trải nghiệm và truyền thông nhằm đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.