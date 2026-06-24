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Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu

(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay 24/6/2026, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác giảm mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K, là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Hàm lượng vàng nguyên chất trong sản phẩm đạt khoảng 99,99%, trong khi tỷ lệ các kim loại và tạp chất khác chỉ chiếm khoảng 0,01%.

Đặc tính của vàng 9999

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm tự nhiên, độ sáng nổi bật và khả năng duy trì giá trị ổn định theo thời gian. Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó,vàng 9999 thường không được ưu tiên để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc yêu cầu độ cứng cao.

Hiện nay, vàng 9999 chủ yếu được lưu hành dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn cho mục đích tích trữ, bảo toàn tài sản và đầu tư lâu dài.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026

Trước giờ mở cửa phiên sáng 24/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h00 ngày 24/6/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.400.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

 

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 24/6/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.390.000

14.690.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.390.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.190.000

14.540.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.400.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.150.000

14.600.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.250.000  

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.150.000    

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.100.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Thần Tài Phú Quý  999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
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