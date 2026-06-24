Giá vàng hôm nay 24/6: Lao dốc không phanh

(VTC News) -

Giá vàng lao dốc do đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong năm, rủi ro sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu và phí bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Giá vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm 2% xuống còn 4.117 USD/ounce.

"Giá vàng đã được hưởng lợi phần nào nhờ giá dầu giảm trong tuần này, nhưng nó không được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của đồng USD, vốn tiếp tục tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết.

Giá vàng giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 88%, so với 61% trước cuộc họp của Fed tuần trước. Như vậy, các nhà đầu tư đang dự đoán một chính sách tiền tệ thắt chặt (diều hâu) dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.097 USD/ounce, giảm 106 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong nhận định của mình, nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, giá năng lượng sẽ vẫn là yếu tố then chốt trong ngắn hạn đối với thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, theo các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley, nếu không có sự phục hồi đáng kể về dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, vàng sẽ khó đạt được mục tiêu tăng giá 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026.

“Mặc dù việc mua vàng của Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục bất kể điều gì xảy ra, nhưng dòng vốn vào ETF lại nhạy cảm hơn với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất. Yếu tố còn thiếu là nhu cầu đối với ETF, vốn có khả năng vẫn nhạy cảm với lộ trình của Fed, lợi suất thực và đồng USD”, các nhà phân tích Amy Gower và Martijn Rats viết trong một báo cáo nghiên cứu công bố mới đây.

Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này, vì họ kỳ vọng việc giảm căng thẳng ở Trung Đông và giá dầu giảm sẽ giúp giảm kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo, giọng điệu cứng rắn của Fed mới đây đã làm dấy lên kỳ vọng rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.