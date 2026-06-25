Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên và giá trị tích lũy lớn. Đây là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn để đầu tư, tích trữ hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị.
Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối nên vàng nhẫn 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này thường được chế tác theo kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết phức tạp.
Theo cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ.
Bảng giá vàng tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn trơn PNJ 999.9
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.020.000
|
14.420.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
14.006.000
|
14.406.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
13.685.000
|
14.305.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
13.656.000
|
14.276.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
12.589.000
|
13.209.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.825.000
|
10.815.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.816.000
|
9.806.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.383.000
|
9.373.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.806.000
|
8.796.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.446.000
|
8.436.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.009.000
|
5.999.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.418.000
|
5.408.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.812.000
|
4.802.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 25/6/2026)
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.390.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|
14.390.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.400.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.250.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.350.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.