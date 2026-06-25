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Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026.

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.

Đặc điểm của vàng nhẫn 9999

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên và giá trị tích lũy lớn. Đây là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn để đầu tư, tích trữ hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị.

Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối nên vàng nhẫn 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này thường được chế tác theo kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết phức tạp.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 25/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,25 - 14,55 triệu đồng/chỉ.

Bảng giá vàng tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 25/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.006.000

14.406.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.685.000

14.305.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.656.000

14.276.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.589.000

13.209.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.825.000

10.815.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.816.000

9.806.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.383.000

9.373.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.806.000

8.796.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.446.000

8.436.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.009.000

5.999.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.418.000

5.408.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.812.000

4.802.000

đồng/chỉ

 

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 25/6/2026)

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.390.000

14.690.000

đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

14.390.000

14.700.000

đồng/chỉ

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan
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