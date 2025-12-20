Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón bằng Di sản văn hóa thế giới

(VTC News) -

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ đón bằng Di sản văn hóa thế giới dành cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đây là Quần thể di tích và danh thắng liên vùng thuộc các địa phương Quảng Ninh - Bắc Ninh và TP Hải Phòng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng đón nhận bằng Di sản văn hóa thế giới dành cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết lễ đón bằng công nhận Di sản văn hoá thế giới đối với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc diễn ra cùng hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự gặp gỡ hài hòa, sự hội tụ trọn vẹn giữa giá trị văn hóa, lịch sử, tư tưởng của dân tộc Việt Nam và sự ghi nhận, tôn vinh của cộng đồng quốc tế.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là không gian di sản liên hoàn, thống nhất, phản ánh trọn vẹn quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của hệ giá trị văn hóa - tinh thần đặc sắc của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ.

Đây là nơi kết tinh hài hòa giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử và đời sống tín ngưỡng, tâm linh của dân tộc. Di sản này gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng Phật giáo do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, mang đậm bản sắc Việt Nam, đề cao tinh thần nhập thế, hòa hợp đạo và đời, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ, khuyến khích trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây (2020 - 2025), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc báo cáo cấp có thẩm quyền trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Khoảng 15.000 người tham dự lễ đón bằng Di sản văn hóa thế giới dành cho quần thể liên vùng.

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) tổ chức tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Việc ghi danh của UNESCO không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản, kiên định của Việt Nam trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử qua nhiều thế hệ.

Việc đón bằng Di sản văn hóa thế giới trùng dịp tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đây là động lực quan trọng để các địa phương đồng sở hữu di sản tăng cường liên kết, phối hợp trong quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý, đưa di sản trở thành nền tảng cho phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.