Huế áp dụng những biện pháp gì để bảo vệ các di sản văn hóa thế giới?

(VTC News) -

UBND TP Huế vừa đồng ý chủ trương phê duyệt phương án bảo quản, bảo vệ hiện vật, công trình kiến trúc ở các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ điều chỉnh, bổ sung các hàng rào cứng hoặc hàng rào mềm, kính cường lực tại một số vị trí để giới hạn phạm vi tiếp xúc, đảm bảo an toàn cho hiện vật, bảo vật quốc giá và tính tôn nghiêm của di tích như Cửu vị thần công; hệ thống vạc đồng; trống và cửa giữa lầu Ngũ Phụng…

Điểu chỉnh phương án đón tiếp khách tham quan trong nội thất tại di tích Thế Tổ Miếu (nơi thờ 10 vị vua nhà Nguyễn) theo hướng chỉ cho phép tham quan từ bên ngoài với phương án đặt hàng rào giới hạn bên ngoài điện thờ, chỉ mở các cửa giữa của Thế Tổ Miếu.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí hương án phía trước Thế Tổ Miếu để du khách dâng hương đồng thời tổ chức trưng bày giới thiệu, cung cấp thông tin và hình ảnh về di tích Thế Tổ Miếu đặt tại Hiển Lâm Các.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện lắp hàng rào kính cường lực trong điện Thái Hoà để bảo vệ cổ vật sau sự cố bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị gã đàn ông lẻn vào phá hoại.

Tại điện Minh Thành (lăng vua Gia Long), sẽ điều chỉnh phương án tham quan nội thất theo nhóm tối đa 10 người với trang phục lịch sự. Trong trường hợp trang phục của du khách không phù hợp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ trang bị áo dài để phục vụ.

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nơi có di tích để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Phối hợp với các cơ sở tôn giáo (chùa Thiên Mụ) để xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ di tích, hiện vật, bảo vật quốc gia.

Quần thể Di tích Cố đô Huế là phức hệ di sản vô giá do triều Nguyễn để lại được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1993. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao quản lý 43 điểm di tích thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế với 22 điểm di tích có trưng bày, triển lãm nhiều hiện vật. Trong đó, có 12 hiện vật/bộ hiện vật (với 38 hiện vật đơn lẻ) được công nhận là bảo vật quốc gia.