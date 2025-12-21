Cận cảnh không gian hiện đại, tiện nghi tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Sau 10 tháng “chạy nước rút”, hai công trình y tế trọng điểm là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình có diện mạo hoàn toàn khác: hiện đại, đồng bộ và sẵn sàng cho ngày vận hành. Những khối bê tông dang dở, công trường ngổn ngang máy móc nay nay biến thành không gian bệnh viện rộng mở, mang dáng dấp của các trung tâm y tế tuyến cuối được quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế.

Trong ảnh là Bệnh viện Bạch Mai được thiết kế với tổng thể kiến trúc lấy cảm hứng từ hình dáng cây đàn dương cầm, vừa mềm mại, hài hòa, vừa toát lên vẻ hiện đại và nhân văn.