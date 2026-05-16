Giá vàng hôm nay 16/5: Thế giới và trong nước đồng loạt lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6/5. Tính đến hiện tại, kim loại quý này đã mất gần 3% giá trị trong tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tháng 6/2026 cũng giảm 2,2%, xuống còn 4.582,60 USD/ounce.

Tính chung trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm 285,1 USD/ounce, tương đương mức giảm 5,91%.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý hằng quý mới nhất, Sucden Financial nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao cùng đồng USD mạnh vẫn là những lực cản chính đối với giá vàng. Theo công ty này, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và nhu cầu vật chất ổn định đến nay chủ yếu chỉ đóng vai trò hỗ trợ giá, chưa đủ tạo động lực cho một đợt tăng mạnh của kim loại quý.

Sucden Financial cho biết vàng đang gặp khó khăn trong việc phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, dù căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, ngày càng gia tăng.

Theo Sucden, thay vì thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng, các đợt leo thang căng thẳng gần đây lại khiến giá dầu tăng mạnh, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi - trở nên cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng khó có thể tăng mạnh cho đến khi thị trường bắt đầu phản ánh kỳ vọng lợi suất thực giảm, đồng USD suy yếu hoặc xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Sucden Financial cũng nhấn mạnh rằng triển vọng cấu trúc dài hạn của vàng vẫn khá tích cực. Lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng vẫn duy trì ở mức cao trong lịch sử, bất chấp biến động giá, cho thấy dòng vốn từ các tổ chức đầu tư vẫn tương đối ổn định.

Dù vậy, theo công ty này, nhu cầu hiện tại chủ yếu chỉ giúp hạn chế đà giảm của giá vàng, thay vì tạo động lực cho một xu hướng tăng mạnh và kéo dài.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.540 USD/ounce, giảm 121 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định vàng đang chịu áp lực từ nhiều phía khi giá dầu tăng mạnh đã đưa vấn đề lạm phát trở lại tâm điểm, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên. Theo KCM Trade, điều này khiến vàng trở thành “nạn nhân” của tâm lý hoài nghi về khả năng cắt giảm lãi suất của thị trường.

Đồng USD đã tăng hơn 1% trong tuần này, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng tăng 6,2% trong tuần và dao động trên ngưỡng 106 USD/thùng, do xung đột tại Trung Đông kéo dài khiến eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào ngày 28/2, giá vàng đã giảm tổng cộng hơn 13%.

Các báo cáo lạm phát công bố trong tuần này cho thấy rủi ro chi phí năng lượng leo thang đang lan sang nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, làm suy giảm kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất.

Hiện giới giao dịch phần lớn đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí dự báo cơ quan này có thể tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này gia tăng.

Về mặt địa chính trị, các cuộc thảo luận cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15/5 chưa mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường.

Trước tình hình này, các chuyên gia nhận định, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ quanh mức 4.500 USD/ounce. Để tiến lên vùng 4.800 USD, thị trường có thể cần dữ liệu kinh tế yếu hơn hoặc các tín hiệu ôn hòa rõ rệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).