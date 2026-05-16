Nghiên cứu mới của tổ chức nghiên cứu chính sách toàn cầu ODI Global, phối hợp với tổ chức môi trường giao thông Transport and Environment (T&E), đã công bố danh sách 10 sân bay gây ô nhiễm nhất thế giới.

Báo cáo phân tích tác động tới khí hậu và chất lượng không khí của 1.300 trung tâm hàng không quốc tế, dựa trên số liệu năm 2023 (số liệu thống kê mới nhất hiện có) của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Vận tải Sạch (ICCT - trụ sở tại Washington, Mỹ).

Sân bay quốc tế Dubai có lượng phát thải lớn nhất thế giới. (Ảnh: Euronews)

Theo đó, sân bay Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một trong những trung tâm trung chuyển lớn nhất toàn cầu, được xác định là sân bay gây ô nhiễm nhất với 23,2 triệu tấn CO2 phát thải.

Sân bay Heathrow ở London (Anh) đứng thứ hai với 21 triệu tấn CO2, tiếp theo là sân bay Los Angeles (Mỹ) với 18,8 triệu tấn.

Ba sân bay này cộng lại tạo ra lượng phát thải CO2 gấp ba lần toàn bộ thành phố Paris, không tính lượng phát thải từ hoạt động hàng không.

Sân bay Incheon của Hàn Quốc đứng thứ tư, tiếp theo là sân bay John F. Kennedy ở New York (Mỹ). Các vị trí tiếp theo lần lượt là sân bay Hong Kong (Trung Quốc), sân bay Charles de Gaulle (Pháp) và sân bay Frankfurt (Đức).

Báo cáo chỉ ra rằng các sân bay châu Âu thải ra lượng CO2 nhiều hơn tổng lượng phát thải từ các trung tâm hàng không ở Mỹ La-tinh, Trung Đông và châu Phi cộng lại.

Theo T&E, nghiên cứu mới cho thấy ngành hàng không vẫn “đi chệch hướng” so với mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

"Cho phép một ngành phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tiếp tục mở rộng thông qua việc tăng công suất sân bay chỉ càng làm trầm trọng thêm điểm yếu lớn nhất của hàng không", chuyên gia Denise Auclair tại T&E nhận định.

Bà cho biết thêm: "Tại hầu hết các thủ đô và khu vực châu Âu, không còn cơ sở nào để tiếp tục ủng hộ luận điểm kinh tế cho việc mở rộng sân bay. Đã đến lúc ưu tiên sự độc lập về năng lượng và sức khỏe của người dân".

Nhà nghiên cứu Sam Pickard tại ODI Global cảnh báo trong khi nhiều lĩnh vực đã dần cắt giảm phát thải kể từ sau Thỏa thuận Paris mang tính bước ngoặt năm 2015, lượng phát thải của ngành hàng không vẫn liên tục gia tăng.

"Chúng ta vẫn thường xuyên nghe về các kế hoạch mở rộng sân bay mà phớt lờ thực tế rằng đây là lĩnh vực phát thải đặc biệt cao", ông Pickard nói thêm. "Vấn đề này không thể tiếp tục được che giấu bằng những cam kết hão huyền về việc đẩy mạnh sử dụng các loại nhiên liệu hàng không bền vững đắt đỏ hoặc các cơ chế bù trừ yếu kém. Một chiến lược và lộ trình thực sự bao gồm quản lý nhu cầu là vô cùng cần thiết".

Đại diện sân bay Heathrow cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và mọi kế hoạch mở rộng đều phải đáp ứng các mục tiêu ràng buộc pháp lý của Anh về carbon, chất lượng không khí và tiếng ồn do chính phủ đề ra".

Sân bay Dubai và sân bay Los Angeles hiện chưa đưa ra bình luận.