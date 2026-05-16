Bị nhận xét 'diễn đơ', 'bình hoa di động', Hoa hậu Tiểu Vy nói gì?

Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh tiếp theo Hoa hậu Trần Tiểu Vy đóng chính sau Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành hồi đầu năm 2025. Sự trở lại điện ảnh của hoa hậu nhận nhiều sự chú ý cùng không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hậu chỉ xinh đẹp, nhưng diễn xuất yếu, biểu cảm cứng đơ nên chỉ luôn là "bình hoa di động".

Tại buổi giới thiệu dự án Ốc mượn hồn, Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi luôn bị gắn với cụm từ đó.

"Tôi vui vì được công nhận là một bông hoa nhưng có lẽ không có cô gái nào muốn mình bị gọi là 'bình hoa di động'. Khi bị nhắc tên kèm như thế, tôi khá tủi thân. Tôi hy vọng sẽ được mọi người gọi là một bông hoa đang trong hành trình toả hương thay vì danh xưng kia", cô bày tỏ.

Hoa hậu Tiểu Vy trở lại với điện ảnh sau hơn 1 năm.

8 năm sau khi đăng quang, Tiểu Vy cho biết luôn nỗ lực và làm việc không ngừng. Hơn ai hết, cô ý thức rõ những thiếu sót cần cải thiện. Cô mong mọi người nhìn nhận sự trưởng thành, cầu tiến của mình qua thời gian. Tiểu Vy thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn khao khát chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.

Trái ngược với hình ảnh ngây ngô thường thấy, vai diễn trong Ốc mượn hồn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Trước những hoài nghi về năng lực, Tiểu Vy khẳng định sự quyết tâm cao độ của mình. Cô phủ nhận chuyện được ưu ái chỉ vì bản thân đẹp hay nổi tiếng. Nàng hậu cho biết đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe để có được vai diễn lần này.

Kỷ niệm chèo thuyền thúng suốt 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt của Phú Yên chính là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực cống hiến hết mình của Tiểu Vy, với hy vọng mang đến cho khán giả một màn "lột xác" thực sự ấn tượng.

Trong phim, Tiểu Vy đóng cặp cùng diễn viên Quốc Trường - đàn anh lớn hơn 12 tuổi. Họ có những màn tương tác tình cảm. Nàng hậu cho biết cả hai tham gia các buổi tập chuyên sâu cùng đạo diễn để có màn kết hợp ăn ý nhất.

Về phía Quốc Trường, anh cho biết vốn có kinh nghiệm nên thường chủ động chỉ dẫn đàn em. Anh khẳng định: "Trong lúc quay, tôi phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất. Còn khi đạo diễn hô cắt, bản thân phải lập tức thoát vai".

Với nam diễn viên, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho kịch bản, đạo diễn, cùng việc xây dựng niềm tin và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn diễn chính là chìa khóa để hoàn thành xuất sắc những phân đoạn nhạy cảm.

Nói thêm về lần tái xuất này, Quốc Trường thừa nhận anh lo lắng khi đây là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của anh trong quá trình làm nghề.

Quốc Trường và Tiểu Vy đóng cặp trong phim mới.

Ốc mượn hồn thuộc thể loại tâm lý, kịch tính do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn. Tác phẩm khai thác sâu sắc mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân. Ngoài ra, còn mạnh dạn bóc trần những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng.

Bên cạnh Quốc Trường và Tiểu Vy, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Phim sẽ có các suất chiếu sớm trong ba ngày 29, 30 và 31/5, trước khi công chiếu vào ngày 5/6.