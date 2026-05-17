Hơn 11.000 tỷ đồng đổ về Vinhomes Global Gate Hạ Long chỉ trong 9 ngày

Con số được tạo nên từ những cuộc đua nghẹt thở, nơi bảng hàng chớp đỏ liên hồi và các căn đẹp “bốc hơi” chỉ sau thời gian ngắn, khẳng định vị thế tâm điểm thị trường bất động sản miền Bắc của siêu đô thị bên vịnh di sản.

Sức hút từ “tọa độ kết nối toàn cầu”

Vừa chốt thành công 3 căn liền kề tại tiểu khu Thiên Đường Nhiệt Đới 1 (Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh), chị Hoàng Uyên, chuyên viên tư vấn tại Công ty CP Bất động sản Tica Land, không giấu nổi sự hào hứng: "Chưa bao giờ tôi thấy bán hàng lại “sung” như vậy. Giỏ hàng ra đến đâu khách quét sạch đến đó, thông tin chưa kịp gửi cho khách thì bảng hàng đã báo đỏ. Chúng tôi luôn trong tình trạng chạy đua cùng khách hàng để giữ được những vị trí đẹp nhất”.

Niềm vui “chốt đơn sướng tay” của những người làm nghề không đến từ may mắn, mà phản ánh chính xác sức nóng của dòng tiền đang chảy vào Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Con số kỷ lục hơn 11.000 tỷ đồng giao dịch ghi nhận chỉ trong vòng 9 ngày chính là minh chứng cho sức hút ấy. Giới chuyên gia nhận định, đây là kết quả tất yếu từ một “siêu phẩm” hội tụ đủ bộ ba giá trị độc bản: vị trí chiến lược, quy mô tầm cỡ và tầm nhìn giao thương toàn cầu.

Vinhomes Global Gate Hạ Long xác lập kỷ lục doanh số trong 9 ngày đầu mở bán.

Tọa lạc tại tâm điểm thủ phủ du lịch Hạ Long, siêu đô thị sở hữu kết nối hạ tầng hoàn hảo để đón đầu dòng khách trong nước và quốc tế. Chính vị trí đón đầu làn sóng bứt phá của vùng di sản này của dự án đã biến các buổi mở bán thành những cuộc đua tốc độ.

“Giới đầu tư sành sỏi luôn khắt khe, họ chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long vì nhìn thấy bài toán khai thác thương mại đo lường được ngay. Dự án đã giải tỏa đúng cơn khát về một tổ hợp giao thương sầm uất, nên hiện tượng giỏ hàng liên tục báo đỏ là điều dễ hiểu”, ông Nguyễn Hải Châu, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh bất động sản MayHomes, cho biết.

Lời khẳng định về giá trị thực

Sức hấp dẫn của bảng hàng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long khiến sự kiện đào tạo dành cho đội ngũ tư vấn của các đại lý ngày 15/5 không còn chỗ trống. Với nhiều người, được tham gia phân phối các sản phẩm của “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản là cơ hội chỉ có 1 lần trong đời.

Theo chị Uyên, chính quy hoạch thông minh cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ đã biến mỗi sản phẩm tại đây thành một “thỏi nam châm” đầy sức hút.

“Cầm bảng hàng, chúng tôi hoàn toàn tự tin khi trao tận tay khách hàng một sản phẩm giá trị thực - một bệ phóng sinh lời chắc chắn và lâu dài”, chị Uyên nhấn mạnh.

Sự kiện đào tạo bán hàng không còn chỗ trống, khẳng định vị thế và sức hút của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Nền tảng cho bài toán kinh doanh bền vững này đến từ hệ sinh thái siêu tiện ích. Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu vị thế đón đầu hạ tầng đột phá từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, kéo gần khoảng cách giữa hai trung tâm chỉ trong 23 phút di chuyển.

Cộng hưởng cùng mô hình “all-in-one” gồm các tuyến phố thương mại, tổ hợp giải trí và ẩm thực 24/7, siêu đô thị trở thành điểm đến đón trọn dòng khách du lịch trong nước và giao thương quốc tế. Từ đó, mỗi tài sản đều có triển vọng sinh lời suốt 365 ngày/năm, xóa bỏ khái niệm “mùa thấp điểm” của du lịch miền Bắc.

Bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VHS cho biết, sức hút của Vinhomes Global Gate Hạ Long khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Là một chuyên gia kỳ cựu với kinh nghiệm hàng chục năm “thực chiến” trên thương trường, bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VHS, khẳng định Vinhomes Global Gate Hạ Long là dự án vượt trên cả giá trị kinh doanh, trở thành một di sản để đời, không có cơ hội tái lập lần thứ hai.

“Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu bộ ba giá trị độc nhất vô nhị: tựa lưng vào kỳ quan thiên nhiên thế giới, sở hữu hạ tầng văn minh đô thị toàn diện và mang tầm vóc của tinh hoa toàn cầu. Hạ Long vốn là vùng đất đặc biệt sở hữu “kỳ tích của trời”, và giờ mảnh đất này sẽ có thêm những “kỳ tích của người” do Vinhomes kiến tạo với những công trình biểu tượng quốc tế”, bà Khanh chia sẻ.

Theo bà Khanh, với nền tảng kinh tế vững chắc, hạ tầng giao thông bứt phá cùng dòng khách du lịch lên đến 21 triệu lượt mỗi năm, Hạ Long đang sở hữu một thế hệ cư dân và du khách khổng lồ, có khả năng chi trả cao. Tuy nhiên, vùng đất di sản lại thiếu vắng một không gian sống và giao thương xứng tầm. Chính nhu cầu nội tại mạnh mẽ đó đã khiến các sản phẩm của Vinhomes Global Gate Hạ Long được thị trường hấp thụ với tốc độ kỷ lục.

“Con số 11.000 tỷ đồng ghi nhận chỉ trong 9 ngày đầu tiên chính là câu trả lời đanh thép nhất cho niềm tin của những dòng vốn thông thái. Đó không đơn thuần là một kết quả bán hàng, mà là phát súng mở màn cho kỷ nguyên bùng nổ của một siêu đô thị giao thương đẳng cấp quốc tế”, bà Khanh khẳng định.