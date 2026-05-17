Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm thăng hoa trong đại tiệc nghệ thuật ở Thái Nguyên

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây mang đến không gian trình diễn giàu tính sử thi, kết hợp âm nhạc, sân khấu thực cảnh và công nghệ hiện đại để kể câu chuyện về vùng đất Thái Nguyên bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Chương trình nghệ thuật "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" mang đến không gian trình diễn giàu tính sử thi, đa sắc màu. Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện.

Đêm diễn được chia thành 3 chương gồm “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ngay từ phần mở màn với mashup Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh, giọng hát nội lực của Mỹ Linh kết hợp NSƯT Lương Huy, dàn hợp xướng, sinh viên và vũ đoàn đã tạo nên không khí lễ hội rực rỡ. Sân khấu ngập tràn sắc màu như lời chào nồng hậu gửi tới du khách khi đến với miền đất trà và hồ huyền thoại.

Chương đầu tiên - “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” - mở ra hành trình nghệ thuật đậm chất điện ảnh. Thiên nhiên, văn hóa và truyền thuyết Thái Nguyên được tái hiện bằng ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại kết hợp công nghệ 3D mapping. Phần hòa tấu Thiên địa giao hòa mang màu sắc giao hưởng hiện đại hòa quyện âm hưởng dân gian Việt Bắc, tạo nên không gian huyền ảo của hồ núi, đồi chè và đại ngàn.

Ca sĩ Mỹ Linh.

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất ở chương này là trường đoạn nhạc kịch Chuyện tình Nàng Công - Chàng Cốc. Trên nền visual mapping màn nước cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại, các tiết mục Tình yêu, Bài hát tình yêu qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh mang đến không gian vừa lãng mạn vừa dữ dội. Tiết mục múa Chia cách hay ca khúc Cô đơn tiếp tục đẩy cảm xúc người xem lên cao trào.

Khép lại chương diễn đầu tiên, ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc qua giọng hát Mỹ Linh cùng đại cảnh sân khấu chia đôi giữa giông bão và ánh trăng để lại dư vị đẹp và nhiều cảm xúc.

Ở chương hai - “Thanh âm gió ngàn” - khán giả được đưa ngược về không gian đại ngàn Việt Bắc, nơi âm hưởng lịch sử vẫn vang vọng giữa núi rừng. Ca khúc Người là Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú được trình diễn như một khúc tưởng niệm trang trọng nhưng vẫn gần gũi, sâu lắng.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Trong khi đó, Đường lên phía trước do Hoàng Hải thể hiện cùng tốp ca nam và đại cảnh hành quân khiến sân khấu như tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến. Tổ quốc trong ánh mặt trời qua giọng hát Dương Hoàng Yến kết hợp visual đỏ rực tạo nên không khí concert hiện đại, truyền tải tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung.

Một trong những tiết mục tạo nhiều cảm xúc là Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua phần trình diễn của Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang tinh thần tự hào dân tộc, trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại trong tổng thể chương trình.

Khép lại chương hai bằng mashup Có Bác trong tim - Em bé Việt Nam, sân khấu chuyển sang sắc thái nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Sự xuất hiện của “em bé chất” Xệ Xệ với phong cách biểu diễn trẻ trung giúp chương trình cân bằng giữa tính chính luận và hơi thở đương đại.

Chương cuối mang tên "Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ" mở màn bằng tiết mục Hồ trên núi qua giọng hát Anh Thơ, như cây cầu nối giữa chất thơ của chương đầu và tinh thần hiện đại ở phần kết. Sau đó, Hữu tình Hồ Ba Bể với phần thể hiện của NSƯT Lương Huy và Anh Thơ tiếp tục mở rộng không gian nghệ thuật vùng Việt Bắc bằng chất nhạc mềm mại, giàu tính du ca.

Màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước.

Sự xuất hiện của Double2T mang đến màu sắc hoàn toàn khác cho đêm diễn. Chất rap kết hợp âm hưởng dân gian miền núi tạo nên tiết mục trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần bản địa, giúp chương trình tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Khép lại chương trình là mashup Việt Nam tươi đẹp & Thái Nguyên bừng sáng qua phần trình diễn của Việt Tú, Võ Hoài Anh và Trường Linh. Những điệu múa sạp rộn ràng giữa đêm hội đã khép lại đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi âm nhạc, lịch sử và bản sắc vùng Việt Bắc được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.