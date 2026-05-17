Nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền

(VTC News) -

Theo báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán Vietcap, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) đang thương thảo với đối tác để chuyển nhượng TTTM Landmark 55 (KĐT Tây Hồ Tây).

Nhờ mua đất từ trước năm 2020 với giá thấp, ban lãnh đạo kỳ vọng thương vụ này có thể mang lại lợi nhuận trên 500 tỷ đồng và có thể được ghi nhận trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo ước tính của Vietcap, nếu thương vụ này hoàn tất trong năm 2026, Taseco Land có thể ghi nhận thêm khoảng 539 tỷ đồng. Công ty chứng khoán cũng lưu ý đây là khoản lợi nhuận phụ thuộc tiến độ giao dịch. Nếu việc chuyển nhượng chậm hơn dự kiến, lợi nhuận năm 2026 có thể không đạt mức dự phóng.

Tính đến cuối năm 2025, Taseco Land sở hữu quỹ đất gần 1.000 ha (46% là đất sạch) tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam (cũ), Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Cùng với đó là gần 550 ha phát triển khu công nghiệp và bất động sản thương mại, nghỉ dưỡng

Phối cảnh tiện ích dự án Landmark 55.

CTCP Đầu tư LDG (LDG Group) cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu chung cư lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Đông Hòa, TP.HCM (tên thương mại LDG Sky) cho đối tác.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, đây là bước đi nằm trong chiến lược sắp xếp lại quỹ đất, danh mục dự án và cơ cấu nguồn vốn, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều thay đổi.

Dự án LDG Sky do LDG Group làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 18.000 m², gồm 4 khối căn hộ cao 29 tầng với gần 1.700 căn hộ. Tại thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành phần móng và các thủ tục pháp lý liên quan, đủ điều kiện để chuyển nhượng.

Thực tế, kế hoạch tìm đối tác chuyển nhượng dự án này đã được LDG đề cập từ cuối năm 2023. Việc tiếp tục triển khai chủ trương bán dự án cho thấy doanh nghiệp đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc nhằm cải thiện dòng tiền và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của LDG đang cho thấy một bức tranh xám màu khi hoạt động kinh doanh cốt lõi của LDG gần như đóng băng trong quý đầu năm. Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng mới. LDG phải hạch toán khoản giảm trừ doanh thu hơn 9,8 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại từ khách hàng khiến doanh thu thuần âm hơn 9,8 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu LDG gặp phải tình trạng này. Theo dữ liệu lịch sử, tính đến nay công ty có tổng cộng 6 quý ghi nhận doanh thu thuần dưới mức 0 từ quý III/2023 đến nay. Giai đoạn khó khăn nhất rơi vào quý I/2024, khi đó LDG từng ghi nhận mức doanh thu thuần âm kỷ lục lên tới 130,16 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2026 cũng cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.577 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức hơn 183 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Quỹ tiền mặt của LDG sụt giảm nghiêm trọng từ hơn 1.612 tỷ đồng vào đầu năm, đến cuối quý I/2026 chỉ còn 4,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã: VHD) chuẩn bị chuyển nhượng dự án Grand Mercure Hội An. Hiện doanh nghiệp đang tích cực làm việc với đối tác để hoàn thiện các điều khoản, điều kiện chuyển nhượng nhằm hoàn tất giao dịch trong năm 2026.

Dự án Grand Mercure Hội An có quy mô 7,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 11/2016. Dự án được công ty con Bamboo Capital mua lại cổ phần và đến cuối 2021 nhượng lại cho Vinahud. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái, lãnh đạo Vinahud đã lên kế hoạch bán dự án để tất toán các khoản vay tại TPBank và giảm áp lực nợ vay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào sáng ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tài chính để ứng phó với áp lực lãi suất và nhu cầu vốn lớn trong giai đoạn tới.

Theo ông Đạt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuyển nhượng một số dự án nhằm giảm bớt gánh nặng nợ vay, đồng thời lên kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, ngày 15/5/2026, Phát Đạt công bố thông tin bất thường cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng 33 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn điều lệ CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp.

Theo đó, kể từ ngày 15/05, Phát triển Đô thị Tam Hiệp không còn là Công ty liên kết của Bất động sản Phát Đạt.

Công ty Phát triển Đô thị Tam Hiệp được thành lập vào nửa cuối tháng 12 năm 2025, vốn điều lệ ban đầu hơn 989,8 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Cổ đông sáng lập gồm PDR nắm 35%, CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai 35% và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp 30%. Công ty do ông Tạ Ngọc Thành làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.