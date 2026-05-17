Trường tiểu học ở Trung Quốc bị lên án vì hỏi nghề của phụ huynh có 'hôi' không

(VTC News) -

Đầu tháng 5, Trường Tiểu học Hoa Thái ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc tổ chức cuộc khảo sát "Danh sách quan sát nghề nghiệp của cha mẹ" cho tất cả học sinh.

Những câu hỏi xoay quanh công việc của cha mẹ được đưa ra trùng vào dịp nghỉ lễ 1/5, ngày được kỷ niệm ở Trung Quốc đại lục là Ngày Quốc tế Lao động.

Nhà trường cho biết hoạt động này nhằm mục đích bồi dưỡng lòng biết ơn của con cái đối với đấng sinh thành. Bảng khảo sát bao gồm 5 nhóm nội dung chính là môi trường làm việc, thời gian làm việc, nội dung công việc, những thách thức trong công việc và thành tựu trong công việc.

Tuy nhiên, trong bảng khảo sát lại có các câu hỏi vô cùng thiếu tế nhị như: "Môi trường làm việc của cha mẹ em thế nào? Có nóng không? Có ồn ào không? Có hôi hám không?", "Mỗi ngày họ phải ngồi hoặc đứng bao nhiêu tiếng tại nơi làm việc?" và "Họ có phải làm tăng ca không?".

Một số câu hỏi khác chung chung hơn: "Cha mẹ em làm công việc cụ thể gì?", "Điều khó khăn nhất trong công việc của họ là gì?", "Khía cạnh hạnh phúc nhất trong công việc của họ là gì?" và "Điều gì mang lại cho họ cảm giác thành tựu?".

Khi bảng khảo sát này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã chỉ trích nhà trường đang biến tướng việc thu thập thông tin nghề nghiệp và gia cảnh của phụ huynh.

Bảng khảo sát thiếu tế nhị của trường Tiểu học Hoa Thái.

Một đại diện giấu tên của nhà trường phủ nhận cáo buộc trên. Người này khẳng định: "Việc chúng tôi làm là hướng dẫn học sinh quan sát, học hỏi công việc của cha mẹ trong một ngày. Chúng tôi hy vọng các em có thể thấu hiểu sự vất vả, tận tụy mà cha mẹ đã dành cho gia đình, từ đó học cách biết ơn".

Vị đại diện này cũng cho biết thêm, bảng trả lời bắt buộc phải được phụ huynh kiểm tra lại trước khi nộp về cho nhà trường. "Phản hồi từ học sinh nhìn chung rất tích cực vì nhiều em thực sự hiểu được cha mẹ mình đã làm việc vất vả thế nào", vị này nói.

Phòng Giáo dục thành phố cho biết đã vào cuộc xác minh cuộc khảo sát gây tranh cãi này sau những phản ứng dữ dội từ dư luận xã hội. Một cán bộ của phòng giáo dục chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi đã nhắc nhở nhà trường cần cẩn trọng hơn và cân nhắc đến các tiêu cực tiềm ẩn đối với công chúng khi triển khai các hoạt động trong tương lai".

Điều đặc biệt là Bộ Giáo dục Trung Quốc từng ban hành một thông tư vào năm 2022, nghiêm cấm các trường tiểu học và trung học cơ sở thu thập thông tin về nghề nghiệp cũng như thu nhập của phụ huynh.

Sự việc thu hút sự chú ý lớn trên không gian mạng, trong đó phần lớn cư dân mạng đều lên tiếng lên án nhà trường. Một người dùng mạng bình luận: "Sau khi giáo viên biết rõ công việc của cha mẹ, họ có thể sẽ đối xử phân biệt với các học sinh".

Số khác lại đứng về phía nhà trường, một người bày tỏ: "Tôi không nghĩ cuộc khảo sát này có vấn đề gì. Dù sao thì nó cũng không yêu cầu điền tên công ty hay chức vụ cụ thể của cha mẹ".

Những cuộc khảo sát tương tự vốn không hiếm gặp ở Trung Quốc. Vào năm 2024, một giáo viên thực tập tại một trường trung học ở Thượng Hải từng yêu cầu học sinh trả lời bảng câu hỏi xếp hạng tình trạng tài chính của gia đình, gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.