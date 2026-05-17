Mỹ - Trung Quốc đạt kết quả tích cực trong tham vấn kinh tế - thương mại

Theo phần trả lời của Người phát ngôn đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ ngày 14/5 thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế - thương mại, cung cấp hướng đi và chỉ dẫn chiến lược cho phát triển quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ kinh tế – thương mại Trung – Mỹ bản chất là cùng có lợi và kết quả đạt được là tin tốt không chỉ cho người dân hai nước mà còn cho cộng đồng quốc tế.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Trước đó, ngày 13/5, các nhóm kinh tế – thương mại Trung – Mỹ đã tiến hành tham vấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho hội đàm của lãnh đạo hai nước. Hai bên trao đổi thẳng thắn, sâu sắc, mang tính xây dựng, tập trung giải quyết những vấn đề kinh tế – thương mại hai bên quan tâm và mở rộng hợp tác thực chất.

Kết quả đàm phán cho thấy hai bên đạt được đồng thuận quan trọng về việc tiếp tục triển khai các thỏa thuận trước đó và về các vấn đề thuế quan. Hai nước cũng nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và đầu tư đang được quan tâm, đồng thời thúc đẩy việc giảm thuế đối với các sản phẩm tương đương, góp phần mở rộng thương mại hai chiều.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết thúc đẩy giải quyết những rào cản phi thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản. Mỹ sẽ giải quyết các mối quan tâm lâu dài của Trung Quốc liên quan đến sản phẩm sữa, thủy sản và gia cầm, trong khi Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho Mỹ về xuất khẩu thịt bò và gia cầm từ một số bang sang Trung Quốc.

Trong lĩnh vực hàng không, hai bên thống nhất về việc Trung Quốc mua máy bay của Mỹ và Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ, linh kiện, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, những kết quả này phản ánh tinh thần hợp tác dựa trên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cho thấy thông qua đối thoại, hai bên hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế – thương mại còn tồn đọng.

Hiện các nhóm kinh tế – thương mại hai nước vẫn đang thảo luận chi tiết để sớm chốt kết quả và triển khai thực hiện, góp phần mang lại sự ổn định và chắc chắn cho quan hệ kinh tế – thương mại Trung – Mỹ cũng như kinh tế thế giới.