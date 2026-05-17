Bảng lương của Quân đội khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở thêm 8% so với mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay, lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.
Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương bằng lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Chi tiết bảng lương của Quân đội từ ngày 1/7/2026:
Cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội Nhân dân
|Cấp bậc quân hàm
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|Đại tướng
|10,40
|26.312.000
|Thượng tướng
|9,80
|24.794.000
|Trung tướng
|9,20
|23.276.000
|Thiếu tướng
|8,60
|21.758.000
|Đại tá
|8,00
|20.240.000
|Thượng tá
|7,30
|18.469.000
|Trung tá
|6,60
|16.698.000
|Thiếu tá
|6,00
|15.180.000
|Đại úy
|5,40
|13.662.000
|Thượng úy
|5,00
|12.650.000
|Trung úy
|4,60
|11.638.000
|Thiếu úy
|4,20
|10.626.000
|Thượng sĩ
|3,80
|9.614.000
|Trung sĩ
|3,50
|8.855.000
|Hạ sĩ
|3,20
|8.096.000
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,20
|8.096.000
|2
|3,45
|8.728.500
|3
|3,70
|9.361.000
|4
|3,95
|9.993.500
|5
|4,20
|10.626.000
|6
|4,45
|11.258.500
|7
|4,70
|11.891.000
|8
|4,95
|12.523.500
|9
|5,20
|13.156.000
|10
|5,45
|13.788.500
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 2
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,95
|7.463.500
|2
|3,20
|8.096.000
|3
|3,45
|8.728.500
|4
|3,70
|9.361.000
|5
|3,95
|9.993.500
|6
|4,20
|10.626.000
|7
|4,45
|11.258.500
|8
|4,70
|11.891.000
|9
|4,95
|12.523.500
|10
|5,20
|13.156.000
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,50
|8.855.000
|2
|3,80
|9.614.000
|3
|4,10
|10.373.000
|4
|4,40
|11.132.000
|5
|4,70
|11.891.000
|6
|5,00
|12.650.000
|7
|5,30
|13.409.000
|8
|5,60
|14.168.000
|9
|5,90
|14.927.000
|10
|6,20
|15.686.000
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 2
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,20
|8.096.000
|2
|3,50
|8.855.000
|3
|3,80
|9.614.000
|4
|4,10
|10.373.000
|5
|4,40
|11.132.000
|6
|4,70
|11.891.000
|7
|5,00
|12.650.000
|8
|5,30
|13.409.000
|9
|5,60
|14.168.000
|10
|5,90
|14.927.000
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,85
|9.740.500
|2
|4,20
|10.626.000
|3
|4,55
|11.511.500
|4
|4,90
|12.397.000
|5
|5,25
|13.282.500
|6
|5,60
|14.168.000
|7
|5,95
|15.053.500
|8
|6,30
|15.939.000
|9
|6,65
|16.824.500
|10
|7,00
|17.710.000
|11
|7,35
|18.595.500
|12
|7,70
|19.481.000
Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 2
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,65
|9.234.500
|2
|4,00
|10.120.000
|3
|4,35
|11.005.500
|4
|4,70
|11.891.000
|5
|5,05
|12.776.500
|6
|5,40
|13.662.000
|7
|5,75
|14.547.500
|8
|6,10
|15.433.000
|9
|6,45
|16.318.500
|10
|6,80
|17.204.000
|11
|7,15
|18.089.500
|12
|7,50
|18.975.000
Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,50
|8.855.000
|2
|3,85
|9.740.500
|3
|4,20
|10.626.000
|4
|4,55
|11.511.500
|5
|4,90
|12.397.000
|6
|5,25
|13.282.500
|7
|5,60
|14.168.000
|8
|5,95
|15.053.500
|9
|6,30
|15.939.000
|10
|6,65
|16.824.500
Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 2
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|3,20
|8.096.000
|2
|3,55
|8.981.500
|3
|3,90
|9.867.000
|4
|4,25
|10.752.500
|5
|4,60
|11.638.000
|6
|4,95
|12.523.500
|7
|5,30
|13.409.000
|8
|5,65
|14.294.500
|9
|6,00
|15.180.000
|10
|6,35
|16.065.500
Công nhân quốc phòng loại B
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,90
|7.337.000
|2
|3,20
|8.096.000
|3
|3,50
|8.855.000
|4
|3,80
|9.614.000
|5
|4,10
|10.373.000
|6
|4,40
|11.132.000
|7
|4,70
|11.891.000
|8
|5,00
|12.650.000
|9
|5,30
|13.409.000
|10
|5,60
|14.168.000