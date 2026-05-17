Xưởng gỗ ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Khoảng 5h ngày 17/5, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại xưởng gỗ ở thôn Mông Phụ (phường Sơn Tây, Hà Nội).

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm xưởng gỗ rộng khoảng 200m². Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 45 phút đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cũng điều máy xúc tới hiện trường để phá dỡ cấu kiện, dập tắt vụ hỏa hoạn.

Đến 7h14 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát.

Theo lực lượng chức năng, vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an Hà Nội nhận tin báo vụ cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai.

Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với quy mô 2 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 120m². Ngọn lửa được xác định bùng phát từ tầng lửng với diện tích khoảng 20m². Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy phát triển lớn, bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận. Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.