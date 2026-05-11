Tìm thấy 1 thi thể trong vụ cháy quán Volume ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 11/5, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Lúc 10h20 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng hộ kinh doanh Volume (số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm).

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp với cảnh sát giao thông, công an phường Từ Liêm, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Đám cháy đã phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Thông tin xác minh ban đầu bên trong nhà có người mắc kẹt.

Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên việc tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11h40, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan, các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Khoảng 12h30, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện và tìm kiếm người bị nạn.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.