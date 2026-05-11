Hơn 7 giờ cảnh sát PCCC chiến đấu với 'giặc lửa' tại quán Volume Club

Hiện trường vụ cháy quán Volume Club trên đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 11/5 tại quán Volume Club trên phố Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến gần trưa cùng ngày, lửa cơ bản được khống chế nhưng bên trong quán vẫn còn khói bốc lên từ khu vực phía trên.
Sau khi dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai phun nước làm mát hiện trường, đồng thời phá dỡ một số cấu kiện bị đổ sập để phục vụ công tác tìm kiếm.
Đến khoảng 17h cùng ngày, một thi thể được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy.
Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, đám cháy bùng phát dữ dội tạo cột khói đen lớn bao trùm khu vực xung quanh trong nhiều giờ.
Nhiều người dân sống gần hiện trường cho biết họ nhìn thấy khói bốc cao từ xa và lo ngại đám cháy có thể lan sang các nhà liền kề.
Sau vụ cháy, mặt tiền quán Volume Club ám đặc khói đen.
Nhiều ô cửa kính phía trước bị vỡ, khung sắt và biển hiệu biến dạng.
Một số hạng mục bên trong bị hư hỏng nặng sau nhiều giờ cháy âm ỉ.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 16 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 căng mình dập lửa trong nhiều giờ đồng hồ.
Lực lượng chức năng triển khai đồng thời công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.
Cảnh sát liên tục phun nước làm mát hiện trường, kiểm tra các khu vực còn khói âm ỉ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.