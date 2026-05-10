Cháy lớn công ty dệt may ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Cháy lớn tại công ty dệt may ở Đồng Nai.

Trưa 10/5, vụ cháy lớn xảy ra tại khu sản xuất của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, chuyên dệt may, nằm trong KCN Nhơn Trạch 6, xã Phước An, TP Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng. Bảo vệ cùng công nhân đã nhanh chóng sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành công.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như vải cùng máy móc ngành dệt, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, nhiều khu vực cách xa nhiều km vẫn có thể quan sát được.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết đám cháy bùng phát mạnh kèm nhiều tiếng nổ lớn nên không ai dám tiếp cận gần. Một số container nằm sát khu vực cháy không thể di chuyển ra ngoài.

Để ngăn cháy lan, nhiều công ty lân cận đã huy động nhân viên phun nước làm mát khu vực xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản, máy móc cùng khu nhà xưởng và nhà điều hành rộng hàng nghìn m2 của công ty bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó một kho hàng tại phường Biên Hoà cũng xảy ra hoả hoạn, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cụ thể, khoảng 6h ngày 8/3, lửa bùng phát tại khu vực chứa nệm mút bên trong nhà kho. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp và các mặt hàng tạp hóa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong khoảng 30 phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m².

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao. Phần mái nhà xưởng bị đổ sập, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân sống xung quanh hoảng sợ. Nhiều hộ gia đình nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài, đồng thời rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các mũi chữa cháy được bố trí xung quanh khu vực nhà xưởng để phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang các khu nhà dân lân cận.