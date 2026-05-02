Nguyên nhân khiến dãy 6 cửa hàng liền kề tại Hải Phòng bị thiêu rụi

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ quán cà phê Bốn Mùa, sau đó lan nhanh sang 5 cửa hàng liền kề gần đó, gây hư hại nặng.

Trước đó, vào hơn 10h ngày 2/5, Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 nhận được tin báo cháy từ Công an phường An Phong nên đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ lên đường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực Đình Ngọ, phường An Phong, TP Hải Phòng trưa 2/5.

Tại hiện trường, dãy nhà gồm quán cà phê và 5 cửa hàng liền kề được làm bằng khung sắt, lợp mái tôn kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: bánh kẹo, bỉm sữa, quần áo...bị lửa thiêu rụi và có nguy cơ tiếp tục cháy lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp An Dương và Khu công nghiệp Tràng Duệ triển khai các phương án vây hãm ngọn lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng dãy 6 cửa hàng liền kề bị hư hại nặng.

Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều cơ sở kinh doanh gồm quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng xe đạp điện, cửa hàng quảng cáo, quán sữa bỉm và cửa hàng quần áo bị cháy hư hại nặng, thiệt hại cụ thể về tài sản vẫn đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng để phục vụ việc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau vụ việc, UBND phường An Phong chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể giúp các hộ dân thu dọn vệ sinh môi trường khu vực cháy, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ngay sau khi kết thúc điều tra vụ việc.

UBND phường An Phong cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị dễ cháy nổ; khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114.