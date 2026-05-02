Chuyên cơ riêng giá nghìn tỷ đồng của ca sĩ Taylor Swift

Trong giới nghệ sĩ, việc sở hữu máy bay phản lực tư nhân đã trở thành một biểu tượng của thành công. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Elvis Presley, Bruce Dickinson hay Taylor Swift đều là những người sở hữu máy bay hạng sang.

Chiếc Dassault Falcon 900 trị giá 40 triệu USD (khoảng 1.054 tỷ đồng) của Taylor Swift không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho vị thế của nữ ca sĩ trong làng nhạc.

Taylor Swift, được mệnh danh là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới, đã thực hiện tour diễn Eras Tour - một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất mọi thời đại. Chiếc máy bay Dassault Falcon 900 đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình lưu diễn tại Mỹ, giúp cô di chuyển giữa các điểm dừng chân một cách thuận tiện.

Không chỉ có Falcon 900, Taylor Swift trước đây từng sở hữu một chiếc Dassault Falcon 50. Cô đã bán chiếc máy bay 9 chỗ này vào tháng 3/2020. Toàn bộ số tiền thu được cô gửi cho tổ chức từ thiện.

Chiếc Dassault Falcon 900 dường như là "người bạn đồng hành" thân thiết nhất của Swift, khi cô thường xuyên sử dụng nó cho các chuyến đi.

Số hiệu máy bay riêng của Taylor Swift

Chiếc máy bay riêng của Taylor Swift mang số hiệu N898TS. Số hiệu này không chỉ là một biển số xe tùy chỉnh mà còn chứa đựng những chi tiết liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cô.

Cụ thể, số hiệu này bao gồm năm sinh của nữ ca sĩ (1989) và chữ cái đầu của tên cô (TS), được ngăn cách bởi con số 8. Mặc dù con số 8 có phần ít ý nghĩa hơn sau những thành công gần đây của cô, nhưng nó lại rất quan trọng khi cô mua chiếc Falcon 900. Thời điểm đó, Swift đã có tổng cộng 8 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng, con số này hiện đã tăng lên 11.

Ngoài số hiệu máy bay, chiếc Falcon 900 còn được sơn số 13 ở bên hông, một con số mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với Swift. Trái ngược với những quan niệm mê tín thông thường, cô coi số 13 là may mắn.

Cô từng biểu diễn với số 13 vẽ trên tay, sinh vào thứ Sáu ngày 13 và tròn 13 tuổi cũng vào thứ Sáu ngày 13. Đặc biệt, album đầu tiên của cô đạt chứng nhận vàng chỉ sau 13 tuần. Công ty quản lý của cô cũng mang tên 13 Management, khẳng định thêm sự gắn bó của cô với con số này.

Tính năng của máy bay Dassault Falcon 900

Máy bay phản lực Dassault Falcon 900 lần đầu tiên cất cánh vào những năm 1980 và nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người di chuyển bằng máy bay tư nhân.

Falcon 900 là phiên bản kế nhiệm của chiếc Falcon 50 nổi tiếng, với không gian rộng rãi hơn, có khả năng chở từ 12 đến 14 hành khách, nhiều hơn từ 4 đến 6 người so với Falcon 50.

Trong trường hợp cần thiết, máy bay có thể chứa tối đa 19 hành khách, mang lại sự thoải mái cho Taylor Swift và ekip biểu diễn của nữ ca sĩ.

Khoang chứa hành lý của Falcon 900 có thể chứa khoảng 18 túi hành lý cỡ trung bình, với tổng không gian nội thất lên tới 1.267 feet khối (khoảng 370 mét khối). Tính đến nay, khoảng 160 chiếc Falcon 900 và 900B đã được sản xuất, với chiếc cuối cùng được giao vào năm 1991.

Máy bay Falcon 900 được trang bị ba động cơ Honeywell TFE731-60, cho phép tầm bay lên tới 8.797 km, trần bay tối đa 15.544 m và tốc độ tối đa đạt 87% tốc độ âm thanh, tương đương khoảng 667,5 dặm/giờ (khoảng 1.074 km/h). Falcon 900 cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ tầm nhìn FalconEye tiên tiến của Dassault, giúp phi công có thể quan sát rõ hơn vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái, tốc độ, tầm bay và danh tiếng được xây dựng qua nhiều thập kỷ đã khiến Dassault Falcon 900 trở thành một lựa chọn máy bay tư nhân đáng tin cậy.

Không gian sang trọng bên trong

Mặc dù chưa có bức ảnh nào về máy bay riêng của Taylor Swift được công bố, nhưng trang web của Dassault đã cung cấp một chuyến tham quan 3D của mẫu Falcon 900LX.

Mô hình này nổi bật với ghế da có thể ngả, bàn làm việc tiện lợi và một chiếc ghế dài bên cửa sổ phía bên phải trong khoang hành khách.

Chiếc máy bay này được trang bị một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, cho phép phục vụ các món ăn ngon trong suốt chuyến bay. Điều này giúp Taylor Swift và đội ngũ của cô có thể thưởng thức các món ăn yêu thích mà họ muốn.

Falcon 900 có một hoặc vài phòng tắm với vòi sen, giúp hành khách cảm thấy thoải mái và sảng khoái trong suốt chuyến bay dài hạn.

Đặc biệt, máy bay này còn có phòng ngủ riêng, điều này rất quan trọng đối với Taylor Swift và các nghệ sĩ khác khi họ thường phải di chuyển trong các chuyến lưu diễn kéo dài qua múi giờ khác nhau.

Mặc dù đã bán chiếc Dassault Falcon 900 của mình vào năm 2024, Swift vẫn sở hữu một chiếc Dassault Falcon 7X làm máy bay riêng. Đây trở thành phương tiện di chuyển chính của cô và được sử dụng rất nhiều trong suốt chuyến lưu diễn Eras Tour.