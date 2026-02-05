Bộ sưu tập xe hơi đắt giá của Brooklyn Beckham

(VTC News) -

Brooklyn Beckham, người mẫu và nhiếp ảnh gia nổi tiếng, sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ, trong đó nổi bật là chiếc Jaguar XK140 trị giá 600.000 USD (khoảng 15,6 tỷ đồng). Đây là món quà cưới từ cha mẹ anh, huyền thoại bóng đá David Beckham và cựu thành viên nhóm Spice Girls, Victoria Beckham.

Là một trong bốn người con của cặp đôi nổi tiếng, Brooklyn thừa hưởng sự nổi tiếng, tài sản và địa vị từ gia đình. Trong những năm gần đây, anh tự lập và bắt đầu sự nghiệp riêng. Dù vậy, khi nói đến xe hơi, Brooklyn dường như đã vượt qua cả cha mình với bộ sưu tập ấn tượng.

Gia đình Beckham từ lâu đã nổi tiếng với những chiếc xe hơi hạng sang. Victoria từng gây chú ý với video về "Rolls-Royce của tầng lớp lao động" khi còn đi học, cho thấy gia đình luôn có những phương tiện sang trọng.

Brooklyn, với bộ sưu tập quà cưới độc đáo, nhận được chiếc Jaguar XK140 đời 1954, một mẫu xe cổ điển được phục chế thành xe điện sau 120 giờ làm việc tại Silverstone.

Sau khi học lái xe trên chiếc Peugeot 208, Brooklyn nhanh chóng chuyển sang các mẫu xe cao cấp hơn như Mercedes A-Class và Mercedes-Benz GL 63 AMG.

Với tư cách đối tác của BMW, Brooklyn được lái thử một mẫu concept thế hệ tiếp theo mang hơi hướng tương lai và một chiếc M1 năm 1971 lấy cảm hứng từ nghệ thuật pop của Andy Warhol. Sau đó, anh được nhận chìa khóa chiếc M3 và i8 Roadster.

Điểm nhấn trong bộ sưu tập của anh là chiếc McLaren P1, một trong những siêu xe được săn đón nhất.

Ngoài những siêu xe, Brooklyn còn hai chiếc di chuyển hàng ngày, gồm Jeep Wrangler tại California và Mercedes C-Class thường được thấy khi anh dạo quanh London. Brooklyn luôn giữ cho những chiếc xe của mình trong tình trạng hoàn hảo.

Trong khi David Beckham cũng có một bộ sưu tập xe hơi ấn tượng với nhiều mẫu xe sang trọng như Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, Bentley Mulsanne, và Jaguar F-Type Project 7, Brooklyn đã tạo ra sự cân bằng tuyệt vời với chiếc Jaguar cổ điển và McLaren P1 trong garage của gia đình.