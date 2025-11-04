Lady Gaga và bộ sưu tập xe hơi độc nhất vô nhị: Từ Rolls-Royce đến Cybertruck

Ít ai biết rằng, Gaga không có bằng lái cho đến năm 2016 - khi cô đã bước sang tuổi 30. Chính điều đó khiến hành trình khám phá thế giới xe của cô thêm phần thú vị.
Hãy cùng ghé thăm gara của Lady Gaga để xem những “chiến mã” nào đang nằm trong tay nữ ca sĩ cá tính này.
Rolls-Royce Phantom
Lady Gaga sở hữu đến 2 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII - mẫu sedan siêu sang bậc nhất thế giới. Một chiếc phủ màu trắng tinh khôi với nội thất da nâu sang trọng, chiếc còn lại mang tông trầm đầy quyền lực.
Khác với nhiều ngôi sao thích ngồi ghế sau, Gaga thường tự mình cầm lái chiếc Phantom, thể hiện cá tính độc lập và đẳng cấp riêng.
Rolls-Royce Corniche
Chiếc Corniche đỏ rực là một trong những mẫu xe đầu tiên gia nhập bộ sưu tập của Gaga. Cô từng lái nó đi vòng quanh New York khi ra mắt dòng sản phẩm nước hoa năm 2012. Sau đó, cô đem bán đấu giá để quyên góp 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện MusiCares, giúp đỡ các nghệ sĩ gặp khó khăn.
Lamborghini Huracan
Không bộ sưu tập nào của người nổi tiếng lại thiếu Lamborghini và Gaga cũng vậy. Chiếc Huracan LP610-4 màu đen của cô có công suất hơn 600 mã lực, từng được bắt gặp xuất hiện tại loạt sự kiện lớn như World Series hay Super Bowl 2017.
Đây được xem là chiếc xe cô yêu thích nhất vì nó hội tụ đủ các yếu tố: Nhanh, dữ dội và gợi cảm - giống chính con người Lady Gaga.
Ford Bronco và Ford F-150
Bên cạnh siêu xe, Gaga còn đam mê những chiếc bán tải cổ. Cô sở hữu cả Ford Bronco cổ điển và chiếc F-150 SVT Lightning đời 1990s màu đỏ anh đào. Cô từng bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc F-150 vì chưa kịp gắn biển số – một khoảnh khắc “đời thường” hiếm hoi của ngôi sao toàn cầu.
Chevrolet El Camino và Nova SS
Lady Gaga có niềm yêu thích đặc biệt với dòng Chevrolet cổ. Cô sở hữu El Camino màu đen và Nova SS màu xanh dương nổi bật. Hai mẫu xe biểu tượng này đều mang đậm tinh thần tự do, phóng khoáng – giống như tinh thần nghệ thuật mà Gaga luôn theo đuổi.
Mercedes-Benz W123, E-Class trắng và Maybach S650
Trong garage của Lady Gaga cũng không thể thiếu những “ngôi sao 3 cánh”. Gaga có chiếc Mercedes W123 xanh lam cổ điển – một biểu tượng bền bỉ trong lịch sử hãng xe Đức và chiếc E-Class trắng - chiếc xe cô dùng để thi lấy bằng lái năm 2016.
Ngoài ra, cô còn sở hữu Mercedes-Maybach S650 – chiếc sedan hạng sang với ghế massage, âm thanh cao cấp, và khoang nội thất dành riêng cho giới VIP.
Lincoln Continental và Ford Mustang
Chiếc Lincoln Continental 1965 màu trắng sữa với nội thất da đỏ của Gaga là một biểu tượng của sự thanh lịch.
Trong khi đó, chiếc Ford Mustang 1967 màu xanh lá Ivy Green được cô lái tới buổi ra mắt album Joanne lại mang tinh thần nổi loạn, tự do và nghệ sĩ.
Audi R8 và Porsche Boxster
Trong giai đoạn tập lái, Gaga chọn Audi R8 – siêu xe thể thao chia sẻ nền tảng với Lamborghini Huracan. Ngoài ra, cô còn sở hữu Porsche Boxster – chiếc roadster mang lại cảm giác lái phấn khích nhưng “dễ tiếp cận” hơn, thể hiện sự tinh tế và thực tế trong lựa chọn.
Tesla Cybertruck
Mới đây, Lady Gaga xuất hiện cùng chiếc Tesla Cybertruck – mẫu bán tải điện gây tranh cãi nhất hành tinh. Với thiết kế góc cạnh như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, Cybertruck là minh chứng cho gu thẩm mỹ táo bạo của Gaga – luôn đi trước thời đại, luôn khiến thế giới phải bàn tán.
Từ cổ điển đến hiện đại, từ thanh lịch đến nổi loạn, bộ sưu tập xe hơi của Lady Gaga phản ánh chính con người cô - một nghệ sĩ không biên giới, không ngại thử nghiệm, và luôn khiến mọi thứ quanh mình trở nên... khác biệt.