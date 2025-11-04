Lady Gaga và bộ sưu tập xe hơi độc nhất vô nhị: Từ Rolls-Royce đến Cybertruck

(VTC News) -

Ít ai biết rằng, Gaga không có bằng lái cho đến năm 2016 - khi cô đã bước sang tuổi 30. Chính điều đó khiến hành trình khám phá thế giới xe của cô thêm phần thú vị.

Hãy cùng ghé thăm gara của Lady Gaga để xem những “chiến mã” nào đang nằm trong tay nữ ca sĩ cá tính này.

Rolls-Royce Phantom

Chiếc Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản màu trắng tinh khôi.

Lady Gaga sở hữu đến 2 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII - mẫu sedan siêu sang bậc nhất thế giới. Một chiếc phủ màu trắng tinh khôi với nội thất da nâu sang trọng, chiếc còn lại mang tông trầm đầy quyền lực.

Khác với nhiều ngôi sao thích ngồi ghế sau, Gaga thường tự mình cầm lái chiếc Phantom, thể hiện cá tính độc lập và đẳng cấp riêng.

Rolls-Royce Corniche

Chiếc Rolls-Royce Corniche đã được nữ ca sĩ bán đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Chiếc Corniche đỏ rực là một trong những mẫu xe đầu tiên gia nhập bộ sưu tập của Gaga. Cô từng lái nó đi vòng quanh New York khi ra mắt dòng sản phẩm nước hoa năm 2012. Sau đó, cô đem bán đấu giá để quyên góp 125.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện MusiCares, giúp đỡ các nghệ sĩ gặp khó khăn.

Lamborghini Huracan

Chiếc Huracan LP610-4 màu đen là một trong những chiếc xe được Gaga yêu thích nhất.

Không bộ sưu tập nào của người nổi tiếng lại thiếu Lamborghini và Gaga cũng vậy. Chiếc Huracan LP610-4 màu đen của cô có công suất hơn 600 mã lực, từng được bắt gặp xuất hiện tại loạt sự kiện lớn như World Series hay Super Bowl 2017.

Đây được xem là chiếc xe cô yêu thích nhất vì nó hội tụ đủ các yếu tố: Nhanh, dữ dội và gợi cảm - giống chính con người Lady Gaga.

Ford Bronco và Ford F-150

Chiếc Ford Bronco cổ điển cũng được danh ca yêu thích.

Bên cạnh siêu xe, Gaga còn đam mê những chiếc bán tải cổ. Cô sở hữu cả Ford Bronco cổ điển và chiếc F-150 SVT Lightning đời 1990s màu đỏ anh đào. Cô từng bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc F-150 vì chưa kịp gắn biển số – một khoảnh khắc “đời thường” hiếm hoi của ngôi sao toàn cầu.

Chiếc Ford F-150 SVT Lightning màu đỏ anh đào vô cùng ấn tượng cũng làm nổi bật phong cách của Lady Gaga.

Chevrolet El Camino và Nova SS

Chiếc Chevrolet Camino màu đen mang phong cách cổ điển cũng lọt vào mắt xanh của Lady Gaga.

Lady Gaga có niềm yêu thích đặc biệt với dòng Chevrolet cổ. Cô sở hữu El Camino màu đen và Nova SS màu xanh dương nổi bật. Hai mẫu xe biểu tượng này đều mang đậm tinh thần tự do, phóng khoáng – giống như tinh thần nghệ thuật mà Gaga luôn theo đuổi.

Chiếc Chevrolet Nova SS màu xanh dương nổi bật đời 1970 của cô hiện đang được trưng bày tại nhà riêng ở Los Angeles.

Mercedes-Benz W123, E-Class trắng và Maybach S650

Chiếc Mercedes-Benz W123 có lớp sơn xanh Biscayne, mang phong cách cổ điển.

Trong garage của Lady Gaga cũng không thể thiếu những “ngôi sao 3 cánh”. Gaga có chiếc Mercedes W123 xanh lam cổ điển – một biểu tượng bền bỉ trong lịch sử hãng xe Đức và chiếc E-Class trắng - chiếc xe cô dùng để thi lấy bằng lái năm 2016.

Gaga đã đăng tải một bức ảnh chụp chiếc xe Mercedes Benz E-Class trắng cùng cô vượt qua kỳ thi.

Ngoài ra, cô còn sở hữu Mercedes-Maybach S650 – chiếc sedan hạng sang với ghế massage, âm thanh cao cấp, và khoang nội thất dành riêng cho giới VIP.

Chiếc sedan siêu sang Mercedes - Maybach S650 - được thiết kế dành riêng cho giới VIP với đầy đủ tiện nghi.

Lincoln Continental và Ford Mustang

Chiếc Lincoln Continental của Gaga là mẫu xe Lincoln đầu tiên được trang bị phanh đĩa.

Chiếc Lincoln Continental 1965 màu trắng sữa với nội thất da đỏ của Gaga là một biểu tượng của sự thanh lịch.

Trong khi đó, chiếc Ford Mustang 1967 màu xanh lá Ivy Green được cô lái tới buổi ra mắt album Joanne lại mang tinh thần nổi loạn, tự do và nghệ sĩ.

Chiếc Ford Mustang 1967 màu xanh lá Ivy Green của nữ ca sĩ được trang bị bộ vành xe đua rally phiên bản giới hạn.

Audi R8 và Porsche Boxster

Lady Gaga chọn chiếc xe thể thao công suất lớn Audi R8 làm phương tiện di chuyển khi học lái xe.

Trong giai đoạn tập lái, Gaga chọn Audi R8 – siêu xe thể thao chia sẻ nền tảng với Lamborghini Huracan. Ngoài ra, cô còn sở hữu Porsche Boxster – chiếc roadster mang lại cảm giác lái phấn khích nhưng “dễ tiếp cận” hơn, thể hiện sự tinh tế và thực tế trong lựa chọn.

Porsche Boxster - mẫu xe bán chạy nhất của Porsche trong nhiều năm - cũng được nữ ca sĩ lựa chọn sở hữu.

Tesla Cybertruck

Mới đây, Lady Gaga xuất hiện cùng chiếc Tesla Cybertruck – mẫu bán tải điện gây tranh cãi nhất hành tinh. Với thiết kế góc cạnh như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, Cybertruck là minh chứng cho gu thẩm mỹ táo bạo của Gaga – luôn đi trước thời đại, luôn khiến thế giới phải bàn tán.

Chiếc bán tải có hình dạng kỳ lạ này cũng là một trong những chiếc xe yêu thích của Gaga.

Từ cổ điển đến hiện đại, từ thanh lịch đến nổi loạn, bộ sưu tập xe hơi của Lady Gaga phản ánh chính con người cô - một nghệ sĩ không biên giới, không ngại thử nghiệm, và luôn khiến mọi thứ quanh mình trở nên... khác biệt.