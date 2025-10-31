(VTC News) -

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lionel Messi có bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng triệu USD, bao gồm Ferrari 335 Sport Scaglietti, Pagani Zonda Tricolore, Maserati Gran Turismo...

Từ những chiếc Ferrari cổ hiếm như bảo vật đến Pagani Zonda đậm chất tốc độ, gara của “El Pulga” chính là giấc mơ của mọi tín đồ tốc độ.

Dưới đây là 10 “chiến mã” nổi bật trong bộ sưu tập trị giá hàng chục triệu USD của Messi.

Ferrari 335 Sport Scaglietti

Không chỉ so tài trên sân cỏ, Messi và Ronaldo từng “đối đầu” trong một cuộc đấu giá xe lịch sử năm 2016.

Chiếc Ferrari 335 S Spider Scaglietti đời 1957 thuộc sở hữu của tỷ phú người Ý Alessandro Proto trở thành tâm điểm. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Messi đã “vượt mặt” Ronaldo với mức giá kỷ lục 36 triệu USD để mang siêu phẩm này về gara.

Siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti của Lionel Messi.

Chiếc Ferrari chỉ có 4 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, trang bị động cơ V12 4.0L mạnh 400 mã lực, từng đạt vận tốc gần 300 km/h – một biểu tượng thực sự của thời đại “Ngựa chồm” 1957.

Maserati GranTurismo

Phiên bản Maserati GranTurismo có thể tăng tốc 0–100 km/h trong vòng chưa đến 5 giây.

Messi còn sở hữu Maserati GranTurismo – mẫu coupe thể thao thanh lịch nhưng đầy nội lực với động cơ V8 4.7L có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong vòng chưa đến 5 giây. Đây là một lựa chọn tinh tế cho những ngày “El Pulga” muốn lái xe mà không quá phô trương.

Bentley Bentayga

Hình ảnh Messi lái chiếc Bentley Bentayga sang trọng không còn xa lạ.

Chiếc SUV trang bị động cơ W12, công suất hơn 600 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 4,1 giây. Nội thất phủ da thủ công và gỗ quý, đúng chuẩn “chuyên cơ mặt đất” của giới thượng lưu.

Bộ tứ Audi: RS6, A7, Q7 và R8 V10

Với tư cách là đại sứ thương hiệu lâu năm của Audi, Messi sở hữu cả dàn xe Đức gồm RS6 Avant, A7, Q7 và R8 V10.

Chiếc Audi RS 6 Avant có thể linh hoạt sử dụng cho gia đình và thể thao.

Chiếc RS6 Avant đạt tới 591 mã lực, vừa là xe thể thao vừa là xe gia đình. Trong khi đó, Audi dòng A7 là xe Coupe bốn cửa thanh lịch, đậm chất doanh nhân. Mẫu Audi Q7 là dòng xe SUV đa dụng, tiện nghi cao cấp. Đáng chú ý, Audi R8 V10 được mệnh danh là “Siêu bò” Đức với động cơ V10 5.2L, tua máy đến 8.500 vòng/phút, cho cảm giác lái phấn khích không kém gì Ferrari.

Pagani Zonda Tricolore

Một trong những “viên ngọc” quý nhất gara của Messi là Pagani Zonda Tricolore – chỉ có 3 chiếc được sản xuất nhằm tri ân đội bay nhào lộn trên không nổi tiếng Frecce Tricolori của Ý.

Pagani Zonda Tricolore chỉ có 3 chiếc trên toàn thế giới.

Xe sử dụng động cơ Mercedes-AMG V12 7.3L, công suất 670 mã lực, trọng lượng chỉ hơn 1.200 kg. Thân xe làm từ carbon-titanium, hộp số tuần tự và ống xả Inconel – đúng nghĩa một tác phẩm cơ khí hoàn hảo.

Mercedes SLS AMG

Chiếc SLS AMG của Messi mang phong thái thể thao đậm chất Đức.

Chiếc SLS AMG của Messi nổi bật với thiết kế cửa mở kiểu “cánh chim hải âu” cùng động cơ V8 6.2L hút khí tự nhiên.

Xe dẫn động cầu sau, tăng tốc mạnh mẽ và mang phong thái thể thao đậm chất Đức – biểu tượng của sức mạnh thuần khiết.

Range Rover Sport & Range Rover Vogue

Messi sở hữu 2 mẫu SUV hạng sang của Land Rover.

Chiếc Range Rover Sport mang vẻ đẹp tinh tế.

Range Rover Sport có động cơ V8 siêu nạp 5.0L, 575 mã lực, mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế.

Chiếc Range Rover Vogue có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Chiếc Range Rover Vogue có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h, tăng tốc 0 – 100 km/h trong 5,4 giây, nội thất bọc da cao cấp, hệ thống âm thanh Meridian, hỗ trợ đỗ xe 360 độ.

Lexus RX 450h

Lexus RX 450h của Messi tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ.

Không chỉ mê xe thể thao, Messi cũng hướng tới sự bền vững với Lexus RX 450h - chiếc SUV hybrid trang bị động cơ V6 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 308 mã lực, vận hành êm ái và tiết kiệm.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade – SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi được Messi dành cho gia đình.

Cuối cùng, để di chuyển cùng gia đình, Messi chọn Cadillac Escalade – SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi, động cơ V8 6.2L, nội thất xa hoa với màn hình OLED, dàn âm thanh chuẩn studio và ghế da sang trọng.