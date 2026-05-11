Đường dây lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng/năm giăng bẫy bằng chiêu 'kết bạn nhầm'

Liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng/năm, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết qua quá trình điều tra, phá án, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã thiết lập hệ thống vận hành chuyên nghiệp đặt trụ sở tại Campuchia, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng nhóm để thực hiện cái gọi là “quy trình đánh khách 7 ngày” nhằm tạo dựng tình cảm, từng bước dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư.

“Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này”, Thượng tá Võ Thanh Bằng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.

Những người có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tại sản trên không gian mạng. (Ảnh: CACC)

Ban đầu, các đối tượng trong đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên bằng chiêu trò “kết bạn nhầm”. Sau đó, chúng thường xuyên nhắn tin hỏi han, dựng lên những hoàn cảnh khó khăn giả tạo nhằm từng bước tạo sự đồng cảm, xây dựng lòng tin tuyệt đối từ phía bị hại.

Khi tình cảm đủ độ chín, chúng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia vào vòng xoáy đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn đầy sức nặng về một mức lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp. Đồng thời, hướng dẫn các nạn nhân tải ứng dụng OKX và truy cập vào các website giả mạo để nạp tiền điện tử USDT.

Đại úy Hoàng Hải Long (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Sau khi tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng kêu gọi bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng lập ra. Thực chất đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đầu tư”.

Những người liên quan đến đường dây lừa đảo bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: CACC)

Theo Đại úy Long, để tạo niềm tin cũng như giăng bẫy, ban đầu những kẻ trong đường dây cho phép các nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch…nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.

Trong vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết “siêu lợi nhuận”, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 61 người trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức với quy mô xuyên quốc gia.

Những người này giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như: Quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có 1 bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.