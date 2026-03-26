Diva Mỹ Linh, nghệ sĩ violin Anh Tú biểu diễn trong concert miễn phí ở phố đi bộ Hà Nội

Live concert Hà Nội bình yên sẽ diễn ra từ 17h30 – 19h ngày 28/3/2026 tại Nhà Bát Giác, thuộc không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mở cửa miễn phí cho công chúng.

Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức, nhằm đưa nghệ thuật hàn lâm ra không gian ngoài trời, phục vụ đông đảo người dân và du khách, đồng thời xây dựng Nhà Bát Giác trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của Thủ đô, góp phần định vị hình ảnh Hà Nội là thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.

Live concert "Hà Nội bình yên" sẽ diễn ra vào ngày 28/3.

Đảm nhận vai trò đồng Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và solist chính là Anh Tú – nghệ sĩ được mệnh danh “phù thủy violin”. Anh sẽ dẫn dắt toàn bộ mạch cảm xúc của chương trình bằng những phần trình diễn trải dài từ giai điệu Hà Nội sâu lắng, tình ca da diết đến các bản phối rock violin bùng nổ. Đồng hành cùng anh là nghệ sĩ opera Việt Dung, tạo nên bộ đôi nghệ thuật đứng sau cấu trúc âm nhạc xuyên suốt concert.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình còn đến từ sự xuất hiện của Mỹ Linh – giọng ca gắn liền với những bản tình ca Hà Nội. Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của cô được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc lắng đọng nhất trong đêm nhạc.

Bên cạnh đó, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Đinh Mạnh Ninh với phiên bản mới của “Nồng nàn Hà Nội”, Đỗ Hoàng Hiệp mang màu sắc rock ballad độc đáo, cùng sự dẫn dắt của MC Lê Anh.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và Solist là hai nghệ sĩ Anh Tú - Việt Dung.

Live concert có sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, bao gồm dàn hợp xướng, dàn múa và ban nhạc Anh Tú Band. Đặc biệt, các chiến sĩ Công an Hà Nội không chỉ đảm bảo an ninh mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn, góp phần tạo nên một chương trình nghệ thuật mang tính cộng đồng và nhân văn sâu sắc.

Không gian biểu diễn được thiết kế theo hướng mở, với khoảng 1.500 ghế ngồi cùng hàng nghìn khán giả đứng xung quanh khu vực Nhà Bát Giác, tạo nên một “sân khấu giữa lòng phố” đúng nghĩa.

Sự góp mặt của diva hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc, kết nối ký ức và tình yêu với Thủ đô.

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Đinh Mạnh Ninh với phiên bản mới của “Nồng nàn Hà Nội”, Đỗ Hoàng Hiệp với màu sắc rock ballad, cùng sự dẫn dắt của MC Lê Anh.

Tổng thể đêm nhạc có sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, bao gồm dàn hợp xướng, vũ đoàn và ban nhạc, tạo nên một sân khấu ngoài trời quy mô lớn ngay giữa lòng phố.

Concert được xây dựng theo cấu trúc nhiều chương, đi từ những ca khúc về Hà Nội, tình yêu Việt Nam đến các tác phẩm kinh điển thế giới. Cao trào của chương trình là phần trình diễn “Heal the World” kết hợp hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Trong khoảnh khắc này, toàn bộ khu vực Nhà Bát Giác sẽ chìm trong bóng tối, hàng nghìn khán giả cùng bật đèn điện thoại và hòa giọng với các nghệ sĩ, tạo nên một không gian âm nhạc giàu tính biểu tượng và nhân văn.

Khép lại đêm diễn là bản Nối vòng tay lớn trong phần trình diễn ngẫu hứng của nghệ sĩ violin Anh Tú, khi ánh sáng được bật trở lại, kết nối nghệ sĩ và khán giả trong một vòng tay lớn tượng trưng cho sự đoàn kết và bình yên.

Thông qua live concert Hà Nội bình yên, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về một Hà Nội không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi để trở về, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự an yên giữa nhịp sống hiện đại.