Người phụ nữ dùng danh tính chị ruột để trốn truy nã 11 năm

Theo thông tin từ Công an xã An Nhơn Tây, đơn vị hoàn tất hồ sơ, bàn giao Quách Thị Cẩm Hương (SN 1977) - đối tượng bị truy nã từ năm 2015 cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo quy định.

Quách Thị Cẩm Hương là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 1992/QĐTN-CATP-CQTHAHS ngày 12/11/2015 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM. Theo hồ sơ vụ án, người này bị kết án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Quách Thị Cẩm Hương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn tại khu vực ấp An Hòa, lực lượng Công an xã An Nhơn Tây phát hiện một phụ nữ sử dụng căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký cư trú tại một nhà trọ trên địa bàn.

Qua rà soát dữ liệu dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực nghi vấn người này có dấu hiệu sử dụng giấy tờ không đúng thông tin nhân thân nên xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định căn cước công dân mà người phụ nữ sử dụng là của chị ruột mình tên Quách Thị Cẩm Giang. Từ các tài liệu, thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng xác minh và làm rõ đây chính là đối tượng truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM.

Sau khi báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã, Đại úy Võ Tấn Kịp, cán bộ cảnh sát khu vực ấp An Hòa cùng lực lượng công an tổ chức triển khai phương án bắt giữ. Đến thời điểm thích hợp, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ thành công Quách Thị Cẩm Hương tại một nhà trọ đường Bến Súc, xã An Nhơn Tây, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Quách Thị Cẩm Hương thừa nhận là đối tượng truy nã theo quyết định của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM. Đối tượng Hương thừa nhận do lo sợ phải thi hành bản án 10 năm tù nên đã mượn danh tính và giấy tờ tùy thân của chị ruột để sống ẩn dật, né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng suốt 11 năm qua.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.