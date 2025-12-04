Masan muốn chiếm lĩnh thị trường bữa ăn hoàn chỉnh trị giá 17 tỷ USD

Chiều 4/12, Masan Consumer (UPCOM: MCH) công bố thông tin chi tiết về kế hoạch chuyển niêm yết từ sàn UPCOM sang HOSE tại TP.HCM.

Tại buổi công bố, bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing MCH cho biết, thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) của Việt Nam đang khá tương đồng với thị trường Trung Quốc cách đây khoảng 10 năm, bởi các mặt hàng tiêu dùng nhanh có giá bình dân chiếm tỷ trọng lớn (50%) so với các mặt hàng phổ thông và cao cấp (50% còn lại).

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng chia sẻ thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông về chiến lược sắp tới. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bà Phượng, dư địa để thị trường FMCG của Việt Nam phát triển là rất lớn. Do đó, các thương hiệu của MCH như Nam Ngư, Chin-su, Omachi… sẽ tiếp tục phát triển ở thị trường phổ thông và cao cấp.

Thị trường mì ăn liền ở Việt Nam có giá trị khoảng 1 tỷ USD. Trong khi đó, thị trường về bữa ăn hoàn chỉnh có giá trị đến 17 tỷ USD, doanh nghiệp sẽ tập trung cho thị trường này.

"Người dân Việt Nam đã qua thời ăn no, mặc ấm mà bước qua giai đoạn ăn ngon, mặc đẹp. Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cao cấp, tiện lợi sẽ được người tiêu dùng quan tâm hơn”, bà Phượng nói.

Cũng theo Giám đốc Marketing MCH, những gói mì giá 0,1 – 0,2 USD trước đây sẽ được nâng cấp chất lượng lên 0,4 - 0,8 USD/phần hoặc cao cấp hơn là 4 - 6 USD/bữa ăn. Do đó, cơ hội phục vụ người tiêu dùng của MCH rất lớn.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ, các sản phẩm của Masan như Chinsu, Nam Ngư, Omachi… đã trở nên quen thuộc và hiện diện trong hàng triệu hộ gia đình Việt.

Trong tương lai, Masan vạch ra 3 định hướng quan trọng của MCH. Đầu tiên là hành trình "Go Global" mang tinh hoa ẩm thực và niềm tự hào Việt Nam ra thế giới, đồng thời kết nối để đưa những giá trị tốt đẹp của thế giới về lại Việt Nam.

Thứ hai là ứng dụng công nghệ giúp phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trong thế giới phẳng đang thay đổi từng ngày.

Thứ ba là chiến lược "cao cấp hóa" sản phẩm, bởi người Việt Nam ngày nay không chỉ cần ăn no, mà khao khát những trải nghiệm sống chất lượng, giàu cảm xúc.

Ông Quang dẫn chứng, một chai nước mắm có thể bán giá 10 USD tại Hàn Quốc, nhưng ở Việt Nam chỉ bán được 1 USD. Điều này cho thấy giá trị gia tăng nằm ở khả năng sáng tạo và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng.

“Tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn nhưng giá trị tiêu dùng là vô hạn vì nó đến từ trí tuệ và sự sáng tạo”, ông Quang nói.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group. (Ảnh: Đ.V)

Theo báo cáo nghiên cứu của Kantar, dù thị trường biến động, ngành hàng FMCG vẫn duy trì mức cầu ổn định nhờ đặc tính nhu cầu lặp lại và ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. MCH có tỷ lệ phủ đạt 98% hộ gia đình Việt Nam với các “thương hiệu quốc dân” như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafe...

Trong giai đoạn 2017–2024, MCH có biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt trên 23% trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép khoảng 20%/năm.

Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Từ 2018 đến 2024, MCH đã chi trả xấp xỉ 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông.