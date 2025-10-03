Vietjet, Masan, Vinfast... được vinh danh thương hiệu Mạnh Việt Nam

(VTC News) -

Lễ vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nộithu hút sự quan tâm của cộng đồng khi tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 (VNEF) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng chỉ đạo.

Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và phát biểu đề dẫn của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ra đời từ năm 2003, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên. Chương trình năm nay có chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, sau quá trình bình chọn và thẩm định, ban tổ chức đã vinh danh Vietjet, Masan, Vinfast… là Top 10 Thương hiệu Vươn tầm, giải thưởng dành cho các doanh nghiệp nổi bật với sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn rộng mở vươn ra thế giới.

Theo Ban tổ chức, các thương hiệu được vinh danh không chỉ đáp ứng tiêu chí tăng trưởng kinh doanh mà còn thể hiện sự linh hoạt trước biến động thị trường, nỗ lực đổi mới trong quản trị và cam kết phát triển bền vững.

Với đội tàu bay hiện đại, Vietjet có mạng bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế, đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia…, mang đến những chuyến bay an toàn, tiện nghi, vui vẻ cho hàng triệu khách hàng.

Các chuyến bay Vietjet đã trở thành “sứ giả”, cầu nối tăng trưởng giữa các quốc gia, cầu nối văn hoá, kết nối các dân tộc trên toàn cầu. Thương hiệu Vietjet đã vươn tầm quốc tế với Vietjet Thái Lan – hãng hàng không chi phí thấp hàng đầu tại “Xứ sở Chùa Vàng”, Vietjet Qazaqstan tại Kazakhstan.

Giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam” một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong, vị thế hãng hàng không quốc tế của Vietjet, tôn vinh những nỗ lực không ngừng và thành công mà doanh nghiệp đã đạt được trên thị trường quốc tế, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.