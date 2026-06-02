Bắt người đàn ông đập phá hơn 10 tủ đổi pin xe điện ở TP.HCM

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân, truy xét nhanh, bắt giữ Nguyễn Công Nam (SN 1985, ngụ phường Bình Thạnh) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.

Bị can Nguyễn Công Nam dùng đá để đập các tủ đổi pin xe điện. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng PC02 Công an TP.HCM tiếp nhận đơn trình báo từ ông Lê Minh Hải, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Theo trình báo, doanh nghiệp phát hiện hàng loạt tủ đổi pin xe điện (TĐP) được lắp đặt trên các tuyến đường tại TP.HCM bị kẻ xấu cố ý đập phá, gây hư hỏng nghiêm trọng màn hình và thiết bị kỹ thuật.

Các vụ phá hoại được ghi nhận xảy ra tại nhiều địa bàn như phường Sài Gòn, phường Thủ Đức, phường Linh xuân... Trong đó, có những vị trí thuộc khu vực trung tâm có mật độ dân cư và lưu lượng giao thông cao, cho thấy hành vi mang tính chất thách thức và tái diễn.

Bị can Nguyễn Công Nam. (Ảnh: CACC)

Theo thống kê ban đầu, riêng 3 tủ đổi pin dòng Chargecore 6 slot (Model SwapMax-8506) bị hư hại đã có tổng giá trị hơn 176 triệu đồng; chi phí khắc phục, sửa chữa cho mỗi tủ ước tính hơn 14 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an các địa phương để điều tra.

Tuy nhiên, chiều 30/5, đại diện Công ty V-GREEN tiếp tục phát hiện thêm 3 tủ đổi pin trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Xuân) bị đập phá nên đã lập tức trình báo công an sở tại.

Vào cuộc truy xét áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 19h ngày 1/6, lực lượng phối hợp đã xác định và tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Công Nam.

Nhiều tủ đổi pin xe điện ở TPHCM bị đập phá hư hỏng. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nam đã thừa nhận hành vi dùng đá đập bể màn hình tủ đổi pin VinFast trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 28/5. Đáng chú ý, Nam khai nhận từ cuối tháng 4/2026 đến khi bị bắt, với phương thức tương tự, đối tượng đã thực hiện hành vi phá hoại tại khoảng 10 điểm tủ đổi pin khác trên toàn địa bàn TP.HCM.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ động cơ mục đích của Nguyễn Công Nam để xử lý theo quy định pháp luật.