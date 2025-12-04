Phát hiện u buồng trứng sau chấn thương sọ não

Từng phẫu thuật chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông hồi tháng 8/2025, cô gái 20 tuổi, ở Hưng Yên hồi phục tốt và vết mổ liền ổn định. Tuy nhiên hai tháng sau, vùng thái dương trái của cô bất ngờ rỉ dịch vàng dù không sốt, không đau đầu. Khi đi kiểm tra, bác sĩ phát hiện một lỗ rò nhỏ cùng tình trạng tiêu xương trán - thái dương, nghi nhiễm trùng vết mổ.

Điều trị một tuần, tình trạng không cải thiện, gia đình xin chuyển tuyến để phẫu thuật lại. Ca ghép xương tiếp theo gặp khó khăn vì các ổ tiêu xương lớn, không tương thích với mảnh ghép. Khi đánh giá tổng trạng, bác sĩ còn ghi nhận khối bất thường lớn ở vùng tiểu khung nên quyết định chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xử trí toàn diện.

Tại đây, cô bắt đầu sốt trên 38,5°C và được xác định dương tính sốt Dengue, đồng thời vẫn nhiễm trùng vết mổ sọ não. Sau 20 ngày ưu tiên điều trị các tình trạng cấp tính, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học để hội chẩn xử lý khối u.

Ê kíp phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Sơn)

Khám lâm sàng cho thấy bụng dưới của bệnh nhân có khối bất thường lớn. Hình ảnh CT ghi nhận khối u hạ vị kích thước 110 x 163 x 244 mm, bờ không đều, có nốt vôi hóa kèm dịch tự do ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

“Khi mở ổ bụng, chúng tôi bất ngờ vì khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần như toàn bộ ổ bụng dưới”, bác sĩ Trần Duy Hiến kể. Khối u căng tròn, chèn ép tử cung và lan rộng sang hai bên vòi trứng.

Để tránh nguy cơ bỏ sót tế bào ác tính, ê kíp buộc phải cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng, vòi trứng và mạc nối lớn. Ca mổ kéo dài 3 giờ, lấy trọn khối u nặng khoảng 2,9 kg, kích thước 30 x 24 cm.

Bác sĩ Hiến cho biết, ung thư buồng trứng là bệnh lý nguy hiểm vì các triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mơ hồ, đau âm ỉ bụng dưới, chán ăn, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, tiểu nhiều, tăng vòng bụng, mệt mỏi kéo dài hoặc chảy máu âm đạo bất thường. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi khối u đã lớn hoặc có biến chứng chèn ép.

Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, đặc biệt sau mãn kinh. Yếu tố gia đình, mang gen BRCA1 – BRCA2, béo phì, hút thuốc lá hoặc chưa từng mang thai cũng góp phần làm tăng nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện thay đổi bất thường, kể cả triệu chứng mơ hồ vùng bụng dưới. Việc khám phụ khoa, siêu âm và tầm soát định kỳ hằng năm giúp phát hiện u sớm, giảm thiểu nguy cơ phải phẫu thuật lớn hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản.