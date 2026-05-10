Xe tăng T-54B xuất hiện trong đêm nhạc 20.000 khán giả tại Mỹ Đình

Trong đêm nhạc Sao nhập ngũ 2026 diễn ra tối 9/5, xe tăng T-54B xuất hiện tại khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sự chú ý của 20.000 khán giả.

Theo ban tổ chức, đây là một trong những tiết mục mang tính biểu tượng của chương trình, tái hiện hình ảnh các lực lượng quân đội nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Xe tăng T-54B xuất hiện tại đêm concert "Sao nhập ngũ 2026".

Anh Tú, Quốc Thiên, Kay Trần, Phan Mạnh Quỳnh và Double 2T cùng đứng trên xe tăng T-54B để trình diễn liên khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiểu đoàn 307 - Tiến về Sài Gòn. Tiết mục do biên đạo Mạnh Quyền dàn dựng, trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc.

Trước đó, chiếc xe tăng T-54B từng tham gia diễu binh diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Xe tăng T-54B được mệnh danh là "pháo đài" thép, được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa. Đây là loại xe tăng hạng trung, dòng xe tăng chủ lực biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xe được trang bị pháo nòng xoắn cỡ 100mm, súng máy phòng không 12,7mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có khả năng tác chiến ban đêm và cơ động trên nhiều dạng địa hình phức tạp.

Cận cảnh chiếc xe tăng T-54B.

Ngoài sự xuất hiện của xe tăng T-54B, trên sân khấu chương trình còn tái hiện những hình ảnh kéo pháo năm nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Dàn xe đặc chủng của trinh sát đặc nhiệm cũng xuất hiện trong một tiết mục tại đêm nhạc.

Concert "Sao nhập ngũ 2026" thu hút gần 20.000 khán giả.

Đêm nhạc Sao nhập ngũ 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh những người trẻ lên đường nhập ngũ với lý tưởng, hoài bão và tinh thần cống hiến. Chương trình không chỉ kể câu chuyện về tuổi trẻ hôm nay mà còn gợi nhắc về những “tuổi đôi mươi” đã gửi lại nơi chiến trường trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Sự kiện quy tụ 20 ca sĩ, hoa hậu, diễn viên như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Chi Pu, Bùi Công Nam... Ngoài nghệ sĩ, các lực lượng quân đội cũng tham gia trình diễn.