Sao nhập ngũ concert loại Hải Đăng sau nghi vấn sử dụng bóng cười

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ban tổ chức Sao nhập ngũ concert cho biết Hải Đăng Doo sẽ không góp mặt trong dàn line up của chương trình diễn ra vào tối 9/5 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước đó, đơn vị này cũng ẩn poster thông báo sự tham gia của Hải Đăng Doo tại chương trình.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Hải Đăng Doo vướng vào nghi vấn sử dụng bóng cười tại một khách sạn ở Đà Nẵng. Cụ thể, tối 6/5, một cô gái đăng tấm ảnh chụp tại khách sạn này và trực tiếp nhắc tên nam ca sĩ.

Trong bức ảnh lan truyền, dân mạng chú ý tới một vật thể bị nghi là bóng cười xuất hiện trong phòng. Ngoài ra, hình ảnh còn để lộ một nam giới mặc áo choàng khách sạn. Người này được cho là Hải Đăng Doo. Ngay sau đó, loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, kéo theo tranh cãi dữ dội.

Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, chủ tài khoản đăng tải bài viết sau đó xóa toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích. Người này cho biết những hình ảnh được chia sẻ trước đó thực chất có sự can thiệp của AI nhằm “làm nội dung”.

Sao nhập ngũ concert loại Hải Đăng Doo giữa lùm xùm. Ảnh: FBNV.

Theo lời giải thích, cô gái muốn chụp ảnh cùng Hải Đăng Doo sau khi gặp nam ca sĩ tại photobooth ở Đà Nẵng nhưng không có cơ hội. Vì vậy, cô sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh đăng lên mạng xã hội.

Dù vậy, lời giải thích này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Một số cư dân mạng cho rằng các chi tiết như rèm cửa và chiếc TV trong căn phòng trùng khớp với hình ảnh từng xuất hiện trên story Hải Đăng Doo đăng tải trước đó.

Trước làn sóng bàn tán, đại diện Hải Đăng Doo phủ nhận thông tin liên quan tới việc sử dụng bóng cười.

“Những thông tin đang lan truyền là không chính xác. Người trong ảnh không phải Hải Đăng. Chúng tôi cũng không biết tài khoản đăng tải bài viết là ai”, đại diện nam ca sĩ cho biết.

Song sau đó, dân mạng tiếp tục phát hiện đoạn clip do Lou Hoàng đăng tải trên kênh cá nhân cùng với Hải Đăng Doo, có bối cảnh khá tương đồng. Lou Hoàng sau đó có động thái khóa kênh cá nhân giữa ồn ào.