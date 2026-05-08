VNPAY và PGBank hợp tác toàn diện triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số

Ngày 08/05/2026, VNPAY và PGBank chính thức ký kết hợp tác toàn diện gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Đây là bước mở rộng hợp tác giữa hai bên, không chỉ cung cấp phương thức thanh toán hiện đại, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ quản lý tài chính. Từ đó, bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản, giảm thiểu sai sót.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện PGBank cho biết việc kết hợp giữa nền tảng ngân hàng và công nghệ sẽ mang đến các giải pháp thiết thực cho người dùng. Nhờ đó, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể giảm áp lực trong việc tổng hợp doanh thu, kê khai và đối soát dữ liệu thuế.

Lễ ký kết hợp tác triển khai toàn diện gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp giữa VNPAY và PGBank. (Ảnh: VNPAY)

Trong khi đó, đại diện VNPAY nhấn mạnh đơn vị định hướng phát triển các công cụ số đơn giản, dễ áp dụng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp từng bước thích ứng với yêu cầu mới trong quản lý và kê khai thuế. Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, VNPAY sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế để đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên công cuộc chuyển đổi số.

Đại diện PGBank phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác triển khai toàn diện gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp giữa VNPAY và PGBank. (Ảnh: VNPAY)

Bộ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành

Thực tế cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tổng hợp doanh thu do dữ liệu phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt khi phải xử lý vào cuối kỳ. Dù thanh toán số đã hỗ trợ ghi nhận giao dịch, nhưng việc đối soát và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kê khai thuế vẫn còn phụ thuộc vào thao tác thủ công, tiềm ẩn rủi ro sai sót.

Để giải quyết vấn đề trên, giải pháp do PGBank và VNPAY cung cấp hướng tới đồng bộ toàn bộ quy trình từ thanh toán đến kê khai để nộp thuế.

Khi giao dịch phát sinh qua các hình thức thanh toán số như VNPAY-QR, cổng thanh toán, PhonePOS hay SmartPOS, dữ liệu sẽ được hệ thống tự động ghi nhận và tổng hợp. Từ đó, người dùng có thể theo dõi doanh thu theo thời gian thực và sử dụng trực tiếp cho việc kê khai thuế.

Bên cạnh đó, bộ giải pháp còn tích hợp các công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số. Đây được coi là bộ công cụ “may đo” chính xác cho từng doanh nghiệp, đặc biệt nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, quy trình vận hành của doanh nghiệp được chuẩn hóa, lưu trữ trên hệ thống chính xác, giúp quản lý sổ sách hiệu quả, từ đó doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc theo dõi tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết định phù hợp trong vận hành.

Bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số của VNPAY giải quyết áp lực kê khai thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch. (Ảnh: VNPAY)

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và các quy định về thuế ngày càng được chuẩn hóa, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp đang trở thành nhu cầu thiết thực đối với cộng đồng kinh doanh. Hợp tác giữa PGBank và VNPAY được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các công cụ tài chính số đến gần hơn với người dùng, hỗ trợ họ thích ứng với môi trường kinh doanh mới một cách thuận lợi.

Với định hướng này, bộ giải pháp không chỉ đóng vai trò là công cụ thanh toán, mà còn là nền tảng hỗ trợ toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp tối ưu vận hành, quản lý hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chính xác hơn.