Giá vàng hôm nay 10/5: Trụ vững trên ngưỡng cao

Giá vàng đứng trên ngưỡng cao khi thị trường phản ánh sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại rằng lạm phát cao sẽ dẫn đến lãi suất cao kéo dài.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết điều này có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý xung quanh cuộc chiến với Iran đang bắt đầu thay đổi.

“Điều đáng chú ý là những xung đột gần đây ở Trung Đông hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, cho thấy các nhà đầu tư đang xem những sự kiện này là những vấn đề được kiểm soát chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống. Sự thay đổi trong hành vi này đang giúp giá vàng ổn định ngay cả khi giá dầu và thị trường chứng khoán biến động độc lập với các mô hình khủng hoảng truyền thống”, ông nói.

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.713 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy cả Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân đều quay lại xu hướng lạc quan đối với vàng sau màn thể hiện tích cực tuần này.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: “Vàng giữ được vùng hỗ trợ gần 4.500 USD/ounce đầu tuần và thu hút lực mua tốt giữa tuần khi giá dầu giảm mạnh, lãi suất hạ nhiệt và USD suy yếu. Vàng đã phục hồi 61,8% mức giảm kể từ đỉnh ngày 17/4 gần 4.890 USD/ounce”. Ông cũng cho biết dữ liệu dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy họ đã mua mạnh vàng trong đợt điều chỉnh tháng trước. Mục tiêu gần nhất có thể là 4.850 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cao cấp tại FxPro kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. “Vàng tăng ổn định nhờ tin tức hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran. Mức tăng từ đáy lên đỉnh đã bù hoàn toàn cho đợt giảm của hai tuần trước”.

Ông cho rằng vàng cần vượt và giữ trên mốc 4.860 USD/ounce để xác nhận phá vỡ xu hướng giảm, nhưng các tín hiệu hiện tại đang củng cố sự lạc quan. Theo ông, giá vàng hoàn toàn có thể tiến sát hoặc vượt 4.900 USD/ounce trong tuần tới.