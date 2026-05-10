U17 Thái Lan thua hai trận liên tiếp, tan mộng World Cup

Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi chạm trán chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai bảng A. Thất bại 0-2 khiến đội bóng trẻ xứ chùa Vàng chính thức dừng bước ngay sau hai lượt trận đầu tiên.

Trước đó, ở trận ra quân, U17 Thái Lan đã để thua U17 Tajikistan với cùng tỉ số 0-2 dù được đánh giá cao hơn. Vì vậy, thầy trò HLV Marco Gockel buộc phải hướng tới kết quả tích cực trước đội chủ nhà để nuôi hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên khó khăn khi U17 Ả Rập Xê Út có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 4. Xuất phát từ một pha đá phạt góc, Al-Yami bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

U17 Thái Lan (xanh) thua 0-2 U17 Ả Râp Xê Út. (Nguồn: AFC)

Ít phút sau, U17 Thái Lan từng đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định có lỗi trước đó.

Trong phần lớn thời gian còn lại, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm khiến đại diện Đông Nam Á không thể tìm được bàn gỡ.

Đến những phút bù giờ cuối trận, U17 Ả Rập Xê Út tung đòn kết liễu. Al-Okrush tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp U17 Ả Rập Xê Út giành thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết bảng A. Đội bóng từng hai lần vô địch cũng đã chắc suất tham dự FIFA U17 World Cup.

Trong khi đó, thất bại thứ hai liên tiếp khiến U17 Thái Lan chính thức hết cơ hội tiến sâu tại giải đấu năm nay. Trước đó, đội bóng này cũng gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U17 Đông Nam Á.