Về Hải Phòng xem đoàn tuấn mã diễu phố cùng các đoàn nghệ thuật

Ngày 9/5, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng, tại Quảng trường Nhà hát thành phố diễn ra Lễ khai mạc liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026. Đây là sự kiện văn hoá nghệ thuật thường niên, đặc sắc, giàu bản sắc dân tộc, mang đậm dấu ấn của thành phố Cảng năng động, sáng tạo và hội nhập.
Liên hoan quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và quần chúng Nhân dân tham gia diễu hành, với 21 đoàn khối, cùng hàng loạt các hoạt động hấp dẫn diễn ra trên dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu và giàu cảm xúc.
Trong đó có Đoàn Lân sư rồng - Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long - Hà Nội, Đoàn rối Phương Nam - Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, Nhà hát Chèo Xứ Đông;
Câu lạc bộ Múa Bồng làng Triều khúc - Hà Nội, Khối các Câu lạc bộ Dân gian Hải Phòng, Khối các phường rối cổ dân gian, bên cạnh đó là Khối Di sản Áo dài - Việt phục, Khối thiếu nhi, Khối thanh niên, Khối doanh nhân, Khối quốc tế…
Liên hoan diễn ra từ 8/5 - 12/5/2026, tại Sân khấu Quảng trường nhà hát thành phố; Sân trung tâm Điện ảnh và Triển lãm thành phố và Nhà hát Sông Cấm với với chuỗi chương trình biểu diễn phong phú, đa dạng và đặc sắc. Đây cũng là cơ hội để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, giàu truyền thống văn hóa và thân thiện đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện khối tuấn mã diễu hành trên đường phố Hải Phòng, mang đến điểm nhấn mới lạ, thu hút sự thích thú của đông đảo người dân và du khách, cùng hòa mình vào không khí lễ hội đường phố năm nay.
Khối diễu hành đặc biệt này gồm 12 chú ngựa đến từ Vinpearl Horse Academy Vũ Yên. Đây là đơn vị đào tạo và trải nghiệm cưỡi ngựa nằm trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng).
Sự xuất hiện của những chú ngựa với từng bước đi mạnh mẽ, đội hình kỵ sĩ chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới lạ, góp phần làm phong phú thêm không gian lễ hội năm nay.
Trong suốt những ngày diễn ra Liên hoan múa rối Hải Phòng, khán giả sẽ được đắm mình trong không gian nghệ thuật đầy màu sắc, nơi các loại hình múa rối truyền thống và đương đại cùng tỏa sáng, nơi mỗi buổi diễn là một hành trình khám phá văn hoá, một sự gắn kết giữa nghệ thuật và công chúng.
Việc tổ chức Liên hoan lần này chính là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng hồ sơ khoa học, hướng tới trình UNESCO công nhận rối nước là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Đặc biệt, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng còn mang ý nghĩa đặt nền móng cho định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”, nơi hội tụ, lan tỏa và phát triển các giá trị nghệ thuật đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, từ dân gian đến đương đại.
Lễ diều hành là sự kiện quy mô, tầm cỡ, ghi dấu ấn đặc biệt cho mùa lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, góp phần tạo thêm nhiều mảng màu tươi sáng trong bức tranh tổng quát về văn hoá truyền thống của đất nước nói chung và văn hoá Hải Phòng nói riêng; tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc riêng có, thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố.
Rất nhiều các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, người hâm mộ trong Thành phố, các tỉnh, thành bạn và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã hội tụ về với TP Hải Phòng và cùng nhau tỏa sáng những giá trị nghệ thuật truyền thống trong những ngày hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2026 và đang tham dự chương trình diễu hành ngày hôm nay.
Với nội dung “Hải Phòng hội tụ và tỏa sáng ” và hình ảnh Thành phố hội nhập, năng động và phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực, liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng sẽ tạo nên một bức tranh nghệ thuật truyền thống lung linh, đa sắc màu và độc đáo.
Với mục tiêu, tiếp tục khẳng định những thành tựu trên và khẳng định Nhà hát sân khấu truyền thống nói riêng và nghệ thuật dân tộc của thành phố nói chung, thực sự là “điểm hẹn văn hoá, du lịch” đặc sắc, hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân thành phố và du khách, một minh chứng cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật và đời sống tinh thần của Nhân dân TP Hải Phòng.