Khám phá chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026

Tối 7/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra Chương trình khai mạc chuỗi hoạt động tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày tại khu vực trung tâm thành phố.

Đây là sự kiện có quy mô lớn, diễn ra liên tục trong 7 ngày với mục tiêu quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố khẳng định nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh "Thành phố âm nhạc" năng động, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần đa dạng, lành mạnh cho Nhân dân và du khách.

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, được dàn dựng công phu và đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, trong đó chương trình khai mạc và Đội Cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ thuật nước ngoài, được tổ chức từ 18h ngày 7/5 tại Sân khấu chính Quảng trường Nhà hát thành phố.

Các đêm diễn từ 9-13/5, gồm diễu hành Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản; liên Hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV- 2026; Zumba show do các Câu lạc bộ zumba Hải Phòng thực hiện; Đêm nhạc: Mầm non Đất Cảng; chương trình âm nhạc đường phố và chương trình âm nhạc “Nhịp sống thành phố".

Khu vực dải vườn hoa trung tâm được bố trí 18 không gian trưng bày, chia làm 2 khu vực, trong đó không gian xưa (8 gian hàng): Tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể, sản phẩm truyền thống và thông tin các điểm đến du lịch lịch sử của Hải Phòng.

Không gian nay (10 gian hàng): Trưng bày các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đương đại, thể hiện sự hội nhập và phát triển sáng tạo của thành phố trong giai đoạn mới.

Bên cạnh sân khấu chính, sự kiện còn có các điểm biểu diễn hoạt náo, trình diễn xiếc, nghệ thuật dân gian và các trò chơi văn hóa trải nghiệm nhằm thu hút sự tham gia trực tiếp của công chúng và du khách tại không gian mở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong 13 lần tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, khu vực dải trung tâm và quảng trường Nhà hát thành phố được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực, âm nhạc độc đáo, đa dạng; tái hiện một Hải Phòng xưa giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa, một Hải Phòng nay sôi động, đa sắc màu, phát triển nhanh, xanh và bền vững; đặc biệt là những tinh hoa hội tụ của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sau hợp nhất.

Khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa vừa độc đáo, vừa thân thuộc; là một trong những địa điểm ghi dấu sự phát triển đột phá của thành phố trong những năm gần đây.

Việc lựa chọn không gian này để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh các giá trị di sản; với mong muốn tạo ra một điểm hẹn khám phá, trải nghiệm thú vị cho mọi người trong thời gian tới vào mỗi dịp cuối tuần. Chuỗi hoạt động tại khu vực dải trung tâm được thiết kế là một hành trình trải nghiệm đa dạng, đem đến một bức tranh Hải Phòng sống động, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện cùng tinh thần hội nhập hiện đại.

Tại Không gian ẩm thực "Xưa và Nay", Nhân dân và du khách không chỉ được trải nghiệm 18 gian hàng với những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất Cảng mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật đường phố được thiết kế đan xen các không gian giữa dân gian, truyền thống với hát xẩm, ca trù, hát chèo và các không gian hiện đại, sôi động như hip hop, zumba, DJ… trong đó có các chương trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dành cho những mầm non đất Cảng cũng được thiết kế đa dạng, phong phú trong suốt tuần lễ diễn ra chuỗi hoạt động.

Thông qua sự kiện này, Hải Phòng từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hải Phòng xác định việc nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu trọng tâm của chính quyền thành phố; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế; tạo sự kết nối, đồng lòng giữa chính quyền và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Sự kiện khai mạc chuỗi hoạt động tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố hôm nay có thể coi là sự khởi đầu tốt đẹp cho một mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đặc biệt của thành phố Hải Phòng - kỳ Lễ hội đầu tiên sau hợp nhất với vị thế, tầm vóc mới của một thành phố đứng thứ 3 toàn quốc về quy mô kinh tế.