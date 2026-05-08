Đóng

Sau 10 năm chậm tiến độ, tuyến đường gần 3.400 tỷ đồng dần rõ hình hài

(VTC News) -

Sau thời gian dài chậm tiến độ, dự án mở rộng đường Tam Trinh đang chuyển biến rõ nét, nhiều công trình được tháo dỡ, tuyến đường rộng 40m dần thành hình.

Video: Sau 10 năm chậm tiến độ, tuyến đường gần 3.400 tỷ đồng dần rõ hình hài

Sau nhiều năm đình trệ, dự án mở rộng đường Tam Trinh đang được đẩy nhanh tiến độ khi công tác giải phóng mặt bằng tại các phường trong vùng dự án được tăng tốc, từng bước tạo diện mạo mới cho tuyến giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo ghi nhận ngày 7/5, trên tuyến Tam Trinh đoạn qua hai phường Vĩnh Tuy và Tương Mai, nhiều máy móc hạng nặng được huy động để phá dỡ công trình, thu dọn mặt bằng phục vụ thi công.

Dọc tuyến đường, hàng loạt nhà dân, cửa hàng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng rộng lớn sau nhiều năm “án binh bất động”.

Nhiều hộ dân đã hoàn tất việc di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Theo quan sát, đoạn từ nút giao Tam Trinh với Vành đai 2 đến khu vực Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuyến đường rộng 40m dần hiện rõ hình hài.

Máy xúc, xe tải hoạt động liên tục để tháo dỡ công trình, vận chuyển phế thải và san gạt mặt bằng.

Theo dõi căn nhà 3 tầng rộng 50m² mặt tiền đường Tam Trinh bị phá dỡ, người đàn ông này cho biết gia đình anh nhận gần 2 tỷ đồng bồi thường, do phần diện tích thu hồi chưa có sổ đỏ nên mức hỗ trợ còn hạn chế. May mắn, 15 m² phía trong được giữ lại, đủ điều kiện tái định cư tại chỗ.

“Trong cái rủi có cái may, phần diện tích còn lại vẫn là mặt tiền, gia đình có thể sửa sang và cho thuê”, người này cho biết.

Nhiều công trình sau khi tháo dỡ vẫn đang chờ lực lượng chức năng thu gom vật liệu, gạch đá còn sót lại để hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch.

Chứng kiến diện mạo tuyến đường thay đổi nhanh chóng sau kỳ nghỉ lễ, ông Thắng cho biết trước đây khu vực này ken đặc hàng quán buôn bán, nay phần lớn đã được tháo dỡ. Người dân kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để giảm ùn tắc và thuận tiện đi lại.

Những hộ dân cuối cùng trong diện giải tỏa đang khẩn trương thu dọn tài sản, di chuyển đồ đạc để kịp bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Bà Hoa cho biết gia đình đang chuyển cửa hàng sang địa điểm khác để tiếp tục kinh doanh, phần diện tích còn lại sẽ bàn giao cho dự án trong thời gian tới.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3,5km, từ nút giao Minh Khai (Vành đai 2) đến Vành đai 3, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Theo quy hoạch, dự án cần thu hồi hơn 60.000 m² đất, ảnh hưởng khoảng 1.600 hộ dân và gần 20 tổ chức, với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Đến nay, đoạn tuyến qua phường Hoàng Mai đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Riêng ở đoạn dài khoảng 1,4km qua Vĩnh Tuy và Tương Mai, các công trình cuối cùng vẫn đang tiếp tục được tháo dỡ.

Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam Hà Nội, giữ vai trò giảm tải áp lực cho nhiều tuyến đường cửa ngõ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Minh Đức
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới