Hải Phòng tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026

Tối 6/5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

Lãnh đạo TP Hải Phòng dự buổi tổng duyệt

Chương trình tạo dấu ấn với quy mô lớn và mức độ đầu tư hiện đại, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng.

Sân khấu được thiết kế theo mô hình đại cảnh ngoài trời, ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến như màn hình LED, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), hệ thống cơ khí sân khấu tự động (sàn nâng, ray trượt, nâng hạ đạo cụ), tạo nên không gian biểu diễn đa chiều, sống động.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn kết hợp các hiệu ứng sân khấu hiện đại như pháo hoa, phun lửa, khói và ánh sáng lập trình, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.

Chương trình có quy mô khán đài hơn 8.000 người, đồng thời bố trí hệ thống màn hình LED và âm thanh phục vụ đông đảo người dân theo dõi, tạo nên một không gian lễ hội rộng mở, giàu tính kết nối cộng đồng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm, có vai trò dẫn dắt và góp phần định hình hình ảnh thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Từ một hoạt động thường niên, Lễ hội đang từng bước được định danh như một thương hiệu sự kiện đặc trưng, có sức lan tỏa rộng và tính nhận diện cao trong hệ thống các sự kiện văn hóa quy mô lớn của cả nước.

Qua 12 mùa tổ chức thành công, Lễ hội đã xây dựng được bản sắc riêng thông qua chuỗi chủ đề xuyên suốt, phản ánh sinh động hành trình phát triển của Hải Phòng - từ chiều sâu lịch sử đến nhịp chuyển mình hiện đại.

Không chỉ góp phần định vị hình ảnh “thành phố Cảng” trên bản đồ văn hóa - du lịch quốc gia, Lễ hội còn tạo dựng dấu ấn bền vững trong lòng công chúng và du khách.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung không ngừng đổi mới và sự tham gia của đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, đối tác trong và ngoài nước, Lễ hội đang hình thành một không gian kết nối đa chiều, thúc đẩy giao lưu, quảng bá và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường phát triển, gắn kết hiệu quả giữa đối ngoại văn hóa với xúc tiến đầu tư và du lịch. Sức lan tỏa của Lễ hội tiếp tục được khuếch đại thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng, tạo hiệu ứng cộng hưởng sâu rộng trong xã hội.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Lễ hội không chỉ góp phần củng cố vị thế của Hải Phòng như một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng, mà còn khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại của thành phố.

Với sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Thành ủy, UBND thành phố, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật, lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.