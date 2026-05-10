Mắc bẫy đối thủ Trung Quốc, võ sĩ Việt Nam thua đau

Trận đấu được quan tâm nhất của sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) Lion Championship 31 (LC31) diễn ra tối 9/5 tại Hà Nội là màn so tài ở hạng cân 70 kg giữa Bàn Văn Hoàng (Việt Nam) và Châu La (Trung Quốc). Có thời điểm chiếm lợi thế nhưng võ sĩ chủ nhà lại để thua vì khoảnh khắc bất cẩn.

Châu La (tên đầy đủ là La Châu Giang Thố, hay Luo Zhoujiangcuo) là đối thủ có phong cách chiến đấu trái ngược với Bàn Văn Hoàng. Võ sĩ Trung Quốc thiên về các đòn vật và khóa siết, trong khi tay đấm chủ nhà lại là chuyên gia đánh đứng với nền tảng boxing, kickboxing.

Bàn Văn Hoàng (đỏ) thua Châu La ở cuối hiệp 2. (Ảnh: Lion Championship)

Trong hiệp một, Bàn Văn Hoàng thể hiện kỹ năng đánh đứng với hàng loạt đòn đánh hiệu quả về phía đối thủ. Võ sĩ sinh năm 2003 cũng cho thấy khả năng chống vật tốt để hạn chế điểm mạnh của đối phương.

Bàn Văn Hoàng tiếp tục dồn ép đối thủ trong hiệp hai nhưng không tung ra được đòn kết thúc. Trong lúc đang chiếm lợi thế, võ sĩ Việt Nam lại mắc sai lầm trong 2 pha áp sát liên tiếp. Châu La lập tức tận dụng cơ hội kéo Bàn Văn Hoàng xuống sàn đấu tạo ra thế địa chiến. Khoảnh khắc bất cẩn để lộ phần lưng của đại diện chủ nhà giúp Châu La thực hiện được đòn siết cổ. Trọng tài xác định võ sĩ Trung Quốc thắng khuất phục (submission).

Châu La (La Châu Giang Thố) thắng 2 trận liên tiếp tại Lion Championship. (Ảnh: Lion Championship)

Ở hai trận đấu trước đó, Đỗ Huy Hoàng và Danh Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội trước các võ sĩ đến từ Philippines. Những cú knockout lên John Dave Almanza và Dindo Camansa chứng tỏ năng lực đánh đứng của những tài năng trẻ người Việt Nam.

Các trận đấu hạng 52kg cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt. Bùi Đình Khải trong trận tái đấu với Phan Ngọc Hiếu, đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong khả năng điều tiết trận đấu và kỹ thuật đánh đứng, để mang đến pha kết thúc bằng knockout kỹ thuật trong hiệp đấu thứ ba.

Trước đó, Võ Tiến Đạt cũng chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng để tiến vào bán kết hạng cân 52kg. Như vậy, vòng đấu tranh đai hạng 52kg đã có ba cái tên ở bán kết là Lê Hoàng Đức đối đầu Võ Tiến Đạt, Bùi Đình Khải sẽ chạm trán người thắng trong trận Bùi Xuân Nguyên đấu với Cueng Naibaho sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Kết quả Lion Championship 31

70kg MMA Pro: Châu La thắng Bàn Văn Hoàng bằng khoá siết (submission).

56kg MMA Pro: Đỗ Huy Hoàng thắng knockout John Dave Almanza.

60kg MMA Pro: Danh Quốc thắng knockout kỹ thuật Dindo Camansa.

52kg MMA Pro: Bùi Đình Khải thắng knockout kỹ thuật Phan Ngọc Hiếu.

52kg MMA Pro: Võ Tiến Đạt thắng knockout kỹ thuật Huỳnh Hải Đăng.

52kg MMA Pro: A Lê Thông thắng điểm Lò Hoàng Thanh Sang.

56kg MMA Striking: Vũ Đại Luật thắng điểm Nguyễn Tiến Phát.

60kg MMA Striking: Nguyễn Thế Linh thắng điểm Trần Khánh Hùng.

65kg MMA Striking: Trần Nhật Long thắng điểm Diệp Thanh Tùng.