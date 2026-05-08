Vé xem đấu võ MMA ở Nhà Trắng giá 40 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Theo Bloody Elbow, UFC đang bán một số suất tham dự đặc biệt cho sự kiện UFC White House với mức giá lên tới 1,5 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng). Đây là sự kiện đặc biệt của giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới, được tổ chức ngay tại Nhà Trắng (Washington DC, Mỹ).

Theo Chủ tịch UFC (nhà tổ chức võ thuật tự do MMA) Dana White, khoảng 4.300 khán giả được phép vào xem trực tiếp đêm đấu ngày 14/6. Phần lớn số vé được ưu tiên cho quân nhân và khách mời đặc biệt. Tuy nhiên, UFC vẫn mở bán một lượng vé giới hạn cho các khách VIP có khả năng chi trả mức giá khổng lồ nêu trên.

Hình ảnh mô phỏng về sự kiện UFC tại Nhà Trắng. (Nguồn: Daily Mail)

Phóng viên MMA Ariel Helwani cho biết một số suất được mở bán dưới dạng "Đối tác đầu tư" (Partner Investment). Đây là gói trải nghiệm cao cấp dành cho giới tài phiệt và những nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Bên cạnh việc được xem trực tiếp sự kiện, người mua vé còn nhận thêm nhiều đặc quyền như tham dự tiệc chào mừng đối tác và lễ cân chính thức, có khu vực chỗ ngồi riêng tại họp báo, quyền tham gia các hoạt động bên lề, vé sàn cho các sự kiện UFC khác và cơ hội xuất hiện trong các hoạt động quảng bá và hợp tác thương mại. Quyền lợi đáng chú ý nhất được cho là một chỗ ngồi tại sự kiện UFC 329, nơi Conor McGregor được kỳ vọng trở lại lồng bát giác vào ngày 11/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó gọi UFC White House là “màn trình diễn vĩ đại nhất trên trái đất”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp sinh nhật vị tổng thống và kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 250 của Mỹ.

Thông thường, các sự kiện UFC bao gồm 10-14 trận đấu. Tuy nhiên, UFC White House chỉ có tổng cộng 7 màn so tài diễn ra tại bãi cỏ phía Nam, trong khuôn viên nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ vào ngày 14/6. Việc dựng lồng bát giác với sự xuất hiện của ngôi sao võ thuật đình đám và Tổng thống Mỹ là câu chuyện chưa từng có.

"Đây sẽ là sự kiện thách thức nhất, nhưng cũng hoành tráng nhất của chúng tôi", Chủ tịch UFC Dana White chia sẻ.

Trước đó, ông cho biết ban tổ chức sẽ phát khoảng 85.000 vé miễn phí cho người hâm mộ. Khán giả có thể theo dõi các trận đấu từ công viên công cộng Ellipse phía nam Nhà Trắng. Màn hình lớn cùng sân khấu biểu diễn sẽ được lắp đặt tại đây. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giải trí cũng sẽ diễn ra. Ông tuyên bố người hâm mộ có thể đăng ký nhận vé hoàn toàn miễn phí, đồng thời khuyến khích những người yêu thích MMA đến tham dự.