Khuỵu gối đầu trận, võ sĩ vẫn lật kèo giành đai UFC

Ngày 11/4, trận tranh đai hạng bán nặng (light heavy weight) tại sự kiện UFC 327 khép lại theo cách không ai ngờ tới. Võ sĩ người New Zealand Carlos Ulberg "lội ngược dòng" ngoạn mục để hạ gục Jiri Prochazka ngay trong hiệp một, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Ngay từ những giây đầu tiên, kịch bản trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Ulberg. Trong một pha di chuyển, võ sĩ người New Zealand bất ngờ khuỵu gối phải xuống sàn, cho thấy dấu hiệu chấn thương rõ rệt. Nhận ra cơ hội, Prochazka lập tức dồn ép bằng những cú đá thấp liên tục, nhắm vào chân trụ của đối thủ với ý đồ triệt tiêu khả năng di chuyển.

Võ sĩ người New Zealand Carlos Ulberg ngược dòng ngoạn mục, đánh bại đối thủ CH Czech. (Nguồn: Al Jazzera)

Thế nhưng, thay vì tấn công quyết liệt để kết liễu, cựu vô địch người CH Czech lại lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Anh duy trì khai thác điểm yếu ở đôi chân của Ulberg mà không tung ra đòn quyết định. Chính sự chần chừ đó đã vô tình mở ra cơ hội cho màn lật kèo khó tin của đối thủ.

Ở thời điểm tưởng chừng như đã nắm chắc phần thua, Ulberg vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh chủ động quan sát và chờ đợi khoảnh khắc đối thủ lao vào. Và rồi bước ngoặt xuất hiện ở phút 3:45 của hiệp một khi Prochazka tăng tốc áp sát, Ulberg tung ra cú móc trái chuẩn xác, trúng thẳng vào cằm đối thủ.

Đòn đánh này khiến Prochazka choáng váng và ngã xuống sàn. Ulberg lập tức lao tới tung thêm loạt đòn giã gạo, buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng. Từ thế bị dẫn dắt và đối mặt nguy cơ thua sớm, võ sĩ người New Zealand chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

“Tôi gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi hiểu mình chỉ cần một khoảnh khắc để tung ra đòn quyết định, và cuối cùng điều đó đã đến. Tôi nhận ra Jiri có chút chần chừ, không thực sự dứt khoát. Và đúng lúc tôi tung cú móc trái, anh ấy lao vào", Ulberg chia sẻ.

Trận đấu diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: The Guardian)

Trong khi đó, võ sĩ CH Czech lại bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi thực sự thấy tiếc. Đây là một trong những bài học lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã gần như nắm chắc chiến thắng trong tay. Tôi thấy anh ấy gặp chấn thương, nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Tôi sẽ trở lại. Đó là cách cuộc sống vận hành - luôn phải học hỏi và hoàn thiện bản thân".

Trên bảng xếp hạng hạng bán nặng UFC trước trận, Prochazka đứng thứ ba còn Ulberg áp sát ở vị trí thứ tư. Võ sĩ người CH Czech sinh năm 1992, trẻ hơn đối thủ ba tuổi và được đánh giá nhỉnh hơn với thành tích 32 thắng, 6 thua, trong khi Ulberg bước vào trận với 15 chiến thắng và chỉ 1 thất bại.

Trận tranh đai được tổ chức sau khi cựu vương Alex Pereira quyết định bỏ trống danh hiệu để chuyển lên hạng nặng, hướng tới trận tranh đai tạm thời tại sự kiện UFC Freedom 250 diễn ra ở Nhà Trắng vào ngày 14/6, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Miami trước sự chứng kiến của ông Trump cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Trận đấu chính của UFC 327 đã mang đến một trong những màn kết thúc kịch tính nhất năm.

Ông Trump đến Trung tâm Kaseya vào khoảng sau 21h, đi cùng một số thành viên gia đình và Chủ tịch UFC Dana White - người đã ủng hộ ông từ nhiệm kỳ đầu tiên. Ngồi ở khu vực gần lồng bát giác còn có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor, rapper Vanilla Ice và cựu Phó Giám đốc FBI Dan Bongino.