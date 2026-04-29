Bị chê bai, con trai huyền thoại Pacquiao tung mưa đòn hạ gục cựu võ sĩ MMA

Clip con trai của Pacquiao đánh bại võ sĩ Darrick Gates

Con trai cả của Manny Pacquiao, Emmanuel “Jimuel” Pacquiao Jr đã có chiến thắng chuyên nghiệp boxing đầu tiên khi hạ knock-out kỹ thuật Darrick Gates tại Temecula, bang California (Mỹ). Trận đấu này diễn ra hồi đầu tháng này.

Pacquiao Jr kết thúc đối thủ 36 tuổi ngay trong hiệp 2 của trận đấu hạng nhẹ kéo dài 4 hiệp. Đây là trận đấu thuộc loạt undercard của màn so tài tranh đai hạng minimumweight IBF giữa Pedro Taduran và Gustavo Perez Alvarez.

Người con trai cả của huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao tung ra hàng loạt tổ hợp đòn vào thân trước khi đánh ngã Gates. Cựu võ sĩ MMA này vẫn đứng dậy sau khi trọng tài đếm, nhưng tiếp tục bị đánh ngã lần nữa, buộc trận đấu phải dừng lại.

Chiến thắng này là bước tiến so với trận hòa tính điểm đa số của Pacquiao trước Brendan Lally trong lần ra mắt chuyên nghiệp vào tháng 11 năm ngoái.

“Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai”, Pacquiao Jr chia sẻ trên Boxing Scene. “Tôi đã học được rất nhiều từ trận đầu tiên và áp dụng vào quá trình tập luyện cũng như màn thể hiện tối nay”, võ sĩ sinh năm 2001 chia sẻ.

Manny Pacquiao và Jinkee Pacquiao cũng có mặt để theo dõi trận đấu của con trai. Ở tuổi 25, Pacquiao Jr nâng thành tích lên 1 thắng – 0 thua – 1 hòa, với 1 trận thắng knock-out.

Hồi năm ngoái, Pacqiao Jr đã bị chê bai khi không thắng trận ra mắt chuyên nghiệp gặp Brendan Lally. Trận đấu này kết thúc với kết quả hòa đa số tại California. Màn trình diễn của con trai Pacquiao, đã bị Jamal Herring chỉ trích. Cựu vô địch WBO hạng siêu lông lông Jamal Herring nhận xét: "Tôi đang xem trận ra mắt của Manny Pacquiao Jr... và cậu ấy đang tự làm khó mình trong một trận đấu lẽ ra phải dễ dàng hơn thế ở lần đầu thượng đài”.

Jamal Herring chê bai tinh thần chiến đấu của con trai Pacquiao, cho rằng cậu không có khao khát lớn như người cha vì sinh ra trong sự giàu có.

"Đây là một trong những khoảnh khắc minh chứng tại sao người ta gọi boxing là môn thể thao của người nghèo. Những võ sĩ đi lên từ bàn tay trắng thường mang trong mình một loại khát khao khác biệt, một sự gai góc và nỗ lực tột cùng mà bạn không thể dạy bảo được. Khi bạn lớn lên trong sự thoải mái và an toàn, bạn không cần phải chiến đấu theo cách đó. Bạn thiếu đi 'bản năng sinh tồn' vốn có của những người phải đấu tranh để sống sót”, Jamal Herring lên tiếng.

Huyền thoại Manny Pacquiao vốn nổi tiếng với việc vượt qua cái nghèo để trở thành võ sĩ nổi tiếng. Pacquiao đã trở thành võ sĩ duy nhất trong lịch sử vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Với chiến thắng mới nhất của Pacquiao Jr, Manny Pacquiao cuối cùng cũng có thể mỉm cười.